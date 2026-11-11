Pedro Sánchez y su paro nacional contra la oposición

España vive hoy una singular huelga general. Es la primera en 14 años que convocan los sindicatos izquierdistas, uno ligado al partido gobernante y el otro, de ideología comunista.

Lo que la convierte en una originalidad en el universo de las movilizaciones sociales es que cuenta con el absoluto respaldo del presidente Pedro Sánchez, quien anima a no trabajar este 11 de noviembre y tiene a la oposición de diana de sus quejas.

Caos en España en protestas en varias ciudades: más de 40 detenidos y cientos de incidentes

Aunque la cabeza del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) gobierna desde hace ocho años en España, aliada con un partido comunista, considera culpables a sus opositores del Partido Popular, con los que nunca acuerdan proyectos legislativos, de todos los males que padece la nación europea.

No señalan al Gobierno, que lleva dos periodos al mando de la nación, de haber sido incapaz de solucionar los problemas que agobian a los españoles, tales como la falta de vivienda y los bajos salarios, sino a sus rivales políticos. Hasta los culpan de la baja calidad de la educación pública, la invasión de Ceuta por unos 100.000 africanos o los accidentes ferroviarios que costaron más de 100 vidas.

Manifestantes obstruyen una calle con neumáticos en llamas durante una huelga general por la crisis de vivienda en Barcelona, España. Foto: AP Photo/Joan Mateu

“¡Viva la lucha de la clase obrera!”, “¡Aquí están los antifascistas!”, gritaban algunos participantes en los “piquetes” (grupos violentos que impiden trabajar a quienes no secundan la huelga), porque también en España tildan de fascista a cualquiera que critique al Gobierno de Pedro Sánchez.

Madrid y otras grandes ciudades vivieron a medio gas durante las primeras horas de la jornada, no tanto por un seguimiento masivo de la huelga, sino por la cantidad de empresas que optaron por el teletrabajo para evitar contratiempos. Solo en algunos puertos marítimos y grandes empresas automovilísticas, donde es fácil impedir la entrada y los sindicatos son muy fuertes, tipo Seat o Volkswagen, la paralización fue casi total.

El transporte público, sin embargo, por estar sometido a unos servicios mínimos, funcionó con bastante normalidad. Para el gremio Ceoe (una suerte de Andi), el seguimiento de la huelga fue “bajo”, mientras que los sindicatos celebraban una respuesta masiva. Respaldaban su dato con el bajo consumo eléctrico, “más cerca del de un domingo que de un miércoles laboral”.

A lo largo del día hubo una serie de incidentes de baja intensidad entre huelguistas y unidades de la Policía antidisturbios ante los intentos de cortar carreteras, frenar la salida de buses urbanos u obstaculizar la apertura de comercios, sobre todo en Madrid y Barcelona.

“Huelga preventiva frente al próximo gobierno de España y no frente al que ha gobernado este país ocho años”, ironizaba un vocero del Partido Popular que, al igual que Vox, consideró la iniciativa sindical un acto de carácter electoral de cara a los comicios del próximo 29 de noviembre, cuando España renovará las cámaras legislativas y el Gobierno nacional.

No dudan en señalar a Pedro Sánchez como el instigador por interés personal. Acorralado por los escándalos de corrupción de su entorno familiar y político, y ansiado de que el país olvide los últimos 69 muertos del accidente de los trenes de alta velocidad, orquestó una actividad para desviar la atención y, de paso, descargar sus culpas en los hombros de sus rivales.

Con su cinismo habitual, el presidente calificó de “justo reclamo social” de la ciudadanía el paro nacional, señalando con el dedo a Alberto Núñez Feijóo, como si el líder del PP y candidato a la presidencia hubiese tenido alguna incidencia en el gobierno socialista.

Nadie duda de que Sánchez, un hábil político sin escrúpulos, que tiene a su hermano condenado y a su esposa respondiendo ante un tribunal, además de su círculo político más estrecho, detenido o encarcelado, todos por actos de corrupción, intentará sacar de la chistera cualquier conejo. Incluso capaz será de “hacer trampas”, según dijo el prestigioso periodista Carlos Herrera, de la cadena Cope, para seguir otros cuatro años en el Palacio de la Moncloa.

Las encuestas pronostican un triunfo de sus opositores, igual que sucedió en 2022, y con un paro nacional y otras jugadas pretende volver a revertir los augurios negativos.