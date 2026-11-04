“Las FARC quieren castigar a la gobernadora Adriana Magali Matiz”: la opinión de Salud Hernández-Mora

Tras el brutal atentado en Planadas el sábado pasado, la periodista de SEMANA, Salud Hernández-Mora, expuso su hipótesis sobre las motivaciones de este ataque, basado en lo hallado previamente en una crónica sobre el oro de Santo.

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Las hipótesis de la columnista iniciaron asegurando que el atentado lo cometió la Jerónimo Galdeano de las FARC de Mordisco, aunque en esta área hay tres disidencias.

“El objetivo era la base militar, pero lanzaron siete u ocho cilindros con una carga excesiva de explosivos y, en lugar de darle a la base, cayeron sobre dos barrios colindantes y fue una destrucción brutal”, recordó la periodista.

Además, Hernández-Mora explicó por qué habrían escogido esta base: “La base era la más vulnerable, la más fácil de atacar. La había debilitado el gobierno Petro: apenas contaba con una treintena de uniformados. ¿Hubieran preferido seguro? Darle a la base de ataque, pero allá al menos hay retenes y no podían esconder de manera tan fácil una volqueta cargada de cilindros”.

“Planadas: un municipio aislado”

La columnista definió a Planadas como un municipio aislado, que está muy lejos de todo. También recordó que fue un feudo tradicional de las viejas FARC, “un pueblo valiente y ejemplar: capaz de decirle no al oro de sangre y sí al café excelso”.

Ejército en Planadas. Tolima Foto: Brigada VI

“Hasta que les cayó la roya en el 2024 en forma de minería ilegal de oro. Miles de mineros procedentes de otros departamentos que vinieron a explotar de manera salvaje el río Saldaño. La explotación principal estaba en el municipio colindante de Ataco, pero también quisieron abrir minas en Planadas”, recordó la periodista.

Sobre este ofrecimiento, dijo: “La población rechazó el ofrecimiento, no querían un oro que solo trae miserias, desorden social, violencia. Preferían seguir siendo cafeteros, tranquilos, pacíficos. Las vigentes ganancias del oro obviamente atrajeron la atención de las tres disidencias de las FARC que se están fortaleciendo con esos beneficios”.

“Las FARC quieren castigar a la gobernadora Adriana Magali Matiz”

Hernández-Mora aseguró que, aunque allí están la Ismael Ruiz, la Jerónimo Galdeano y la Nueva Marquetalia, en esa zona en concreto es la Galdeano la que más fuerza tiene.

“Las FARC quieren castigar a la gobernadora Adriana Magali Matiz, que es implacable en su combate contra el terrorismo y la minería ilegal. No tiene pelos en la lengua y lleva más de un año pidiendo, primero a Petro y ahora a de la Espriella, un operativo grande contra toda esa minería ilegal que está devastando su departamento. Lo que dijo en mi crónica lo repite todo el tiempo”, dijo la periodista.

La lucha de la gobernadora en contra de la minería ilegal ha sido apoyada por la columnista que insistió:

“No vamos a permitir que sigan acabando con el río Saldaña, con el medioambiente y tampoco vamos a permitir que esos grupos al margen de la ley se tomen nuestro territorio. Por eso el atentado pudo ser una maniobra de distracción para evitar el operativo”.

Además, aseguró que el oro ilegal es tan rentable para las guerrillas como el narcotráfico, pero mucho más fácil de recaudar y con menos riesgos. “Un ejemplo: entre Ataco y Planadas pasas por Santiago Pérez, corregimiento de Ataco, que vive del oro de sangre y los compradores no se ocultan”.