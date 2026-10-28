“Farc retan a Abelardo De La Espriella con drones”: opinión de Salud Hernández-Mora

En su más reciente columna de opinión para SEMANA, la periodista Salud Hernández-Mora expuso un diagnóstico sobre el deterioro del orden público en el departamento del Huila debido a las incursiones de las disidencias de las Farc.

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La comunicadora advirtió que la organización armada ha desplegado una estrategia basada en el uso de artefactos aéreos no tripulados contra las instalaciones de la Fuerza Pública en localidades del norte de la región.

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Según el análisis de la columnista, estas acciones responden al propósito de las estructuras armadas de reafirmar su presencia e intimidar a las comunidades. Salud Hernández-Mora denunció la escalada de ataques con drones ejecutados por las Farc en el norte del Huila.

En su escrito, Hernández-Mora detalló el impacto concreto de las acciones bélicas sobre la infraestructura comunitaria y el sistema educativo en la población de Teruel, donde la sede policial colinda con dependencias administrativas y escolares.

“La guerrilla de las Farc emprendió una cadena de atentados con drones contra estaciones de policía del norte del Huila (…) Teruel es una de las poblaciones que ha sufrido la oleada de terrorismo de las Farc, lanzándoles drones a mediodía, a cualquier hora. Por eso han tenido que cerrar el colegio y mandar a los estudiantes a otra institución educativa. El colegio Misael Pastrana, la alcaldía municipal de Teruel y la minúscula estación de policía quedan en el mismo edificio”, sostuvo la periodista al describir la situación de vulnerabilidad de la población.

Deficiencias de la Fuerza Pública

La periodista cuestionó severamente la falta de equipamiento técnico de la institución policial para hacer frente a la tecnología empleada por la guerrilla en municipios como Teruel y Palermo, este último ubicado a solo 17 kilómetros de Neiva.

“La policía no tiene cómo defenderse de los drones, lo único que les queda es rezar y esperar que no les caigan encima, porque no tienen instalaciones ni armamento para repelerlos (...) El problema es que la policía y la ciudadanía quedan a su suerte, no tienen armas las autoridades para confrontar los ataques con drones”, aseveró la comunicadora en su espacio de opinión, al enfatizar que en los cascos urbanos no se registraban incursiones de este tipo desde hace más de tres lustros.

Asimismo, el análisis periodístico subrayó que la estructura Ismael Ruiz busca consolidar un corredor táctico hacia el sur del Tolima, financiado por rentas ilícitas que expanden su capacidad operativa hacia zonas cafeteras y ganaderas históricamente pacíficas.

Finalmente, Hernández-Mora planteó el reto que afronta la administración central frente a las exigencias de seguridad de los habitantes del departamento. “Y las Farc están retando al gobierno de De La Espriella, en un departamento en el que ganó en todos los municipios y que fue uribista porque les libró del yugo de las Farc. Ahora esperan que Abelardo haga lo mismo”, concluyó la articulista en su publicación.