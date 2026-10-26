“Colombia pagó los vicios de Petro”: Salud Hernández-Mora habló sobre el supuesto uso de fondos públicos para contratar mujeres

La periodista Salud Hernández-Mora formuló críticas contra el expresidente de la República, Gustavo Petro, al referirse a los diversos señalamientos que reveló SEMANA, en los que se le acusa de otorgar contratos a mujeres a cambio de favores sexuales.

María José Pizarro, molesta por denuncias de Deicy Jiménez; no explica por qué la contrató

La comunicadora cuestionó conductas de la vida privada del exjefe de Estado y denunció presuntas irregularidades administrativas en la asignación de contratos del sector público a personas del entorno del mandatario. “¿Que Gustavo Petro es un pervertido, que tomaba hasta caerse borracho, que metía coca a la lata para seguir la rumba? Ya son secretos a voces que toda Colombia conoce”, aseveró la periodista en el inicio de su espacio de opinión.

“Colombia pagó los vicios de Petro”: Salud Hernández-Mora

En el desarrollo de la publicación, Hernández-Mora enfatizó que la gravedad de los señalamientos trasciende la esfera personal al involucrar presuntamente el uso de recursos estatales para financiar a un grupo de mujeres. “Pero lo más vomitivo, lo que un país normal no debería jamás aceptar, es que todo un jefe de Estado utilice los fondos públicos para pagar una red de jovencitas que satisfacían sus apetitos”, sostuvo la columnista.

Asimismo, argumentó que la entrega de vinculaciones laborales a cambio de compañía en eventos privados constituye una práctica de dominación. “Sí, porque es obvio que cuando las mujeres aceptan acompañarlos en sus fiestas o en sus reuniones y a cambio les da contrato, pues es un abuso de poder, como un control que tienen para que no hablen”, agregó.

Testimonios sobre eventos privados y contratación pública

La columna reproduce fragmentos de testimonios que describen la presunta dinámica de estas reuniones y el perfil de quienes asistían a ellas. La periodista se refirió a las dinámicas reveladas por Deicy Jiménez a SEMANA, las cuales incluían, según su testimonio, el consumo de sustancias ilícitas y la vinculación contractual de las participantes. “¿Qué clase? Todo, pero en especial cocaína. ¿Quién llevaba la cocaína? Él. ¿Él se la llevaba o quién la tenía? Pues depende, él la llevaba o yo se la conseguía”, señaló Jiménez.

En ese mismo sentido, el testimonio detalla el perfil de las asistentes y el vínculo laboral: “Son mujeres jóvenes y muchas de ellas, pues, webcam, bachiller; la mayoría son bachiller y jóvenes y ya… Son muchas chicas que son conscientes de las fiestas de Gustavo. O sea, todas participan en esa fiesta y todas están con contrato. Esa es como la red en la que todas participan en las fiestas y todas se prestan para eso y tienen contrato”.

Frente a la respuesta emitida por el Gobierno nacional, Hernández-Mora desestimó el pronunciamiento oficial con el que la Presidencia buscó desmentir las acusaciones, y aseguró que la defensa resultó contraproducente. “Y el extenso comunicado que ha publicado para rechazar las declaraciones de esa mujer tan valiente, pues lo siento mucho, pero solo lo inculpan una y otra vez. Poco menos que grita a los cuatro vientos que él no es ningún machista”, afirmó la comunicadora.

#LosSexoContratos Aquí están algunos de los contratos con los que Petro le habría pagado servicios sexuales a Deicy Jiménez, según denunció la joven. En el Congreso, dice Deicy, que con María José Pizarro, la Superintendencia de Vigilancia y el Ministerio del Interior, entre otros. https://t.co/X9JBUw1dX5 — Vicky Dávila (@VickyDavilaH) October 25, 2026

De igual forma, la periodista contrastó las posturas públicas del mandatario con hechos que, según señaló, habrían ocurrido durante visitas internacionales y eventos del pasado. “Eso sí, admite que de joven iba a prostíbulos, pero dejó de hacerlo porque encontraba que estaba lleno de hombres solitarios, tristes. ¿Se le olvida que en Portugal, en visita oficial en Lisboa, fue a un club de striptease? ¿Existe algo más machista que eso?”, cuestionó.

Cuestionamientos a la imagen pública y viabilidad de las denuncias

En otro apartado del texto, Hernández-Mora abordó la vida afectiva del mandatario y el rol de la primera dama, Verónica Alcocer, al afirmar que la imagen de unión conyugal presentada durante la contienda electoral no correspondía a la realidad.

#LosSexoContratos Deicy Jiménez me confesó que ella le transportó droga a Gustavo Petro en un avión, dentro de una maleta. Según ella, él le dio 3 millones de pesos en efectivo para que hiciera la compra. https://t.co/HhbOCiKbWX — Vicky Dávila (@VickyDavilaH) October 25, 2026

“También asegura que es un hombre fiel, aunque cuando tienes que hacer su perfil, pues ves que a la esposa que tenía en ese momento la engaña con la siguiente, pero eso es problema de él. Lo que no es problema ya de él solo, es que fue infiel a Colombia, porque nos presentó a una supuesta esposa que era toda una falsedad, pues ella entonces tenía una novia y además una playa de jovencitas revoloteando a su alrededor”, indicó la periodista.

A partir de declaraciones atribuidas a fuentes cercanas al entorno presidencial, la periodista sostuvo que la pareja mantenía acuerdos de conveniencia política. “¿En Portugal, qué pasaba ahí con la señora Verónica? Yo tengo entendido y fue muy evidente que ellos están separados hace mucho tiempo; se juntaron ahora para ganar presidencia y eso, pero tienen acuerdos, pero ellos están separados hace mucho tiempo. ¿O sea, todo eso que vimos en la campaña de la pareja presidencial era mentira? Sí, claro, incluso yo veía eso y yo me preguntaba, o sea, ¿cómo hacen? ¿Cómo hace Verónica para aguantar todo eso también?”, cita la columna.

Finalmente, la comunicadora dirigió sus señalamientos hacia los sectores políticos que respaldaron al gobierno de Petro y cuestionó su discurso sobre los derechos de las mujeres. “Insisto, sus vicios, si era o no, o es un depravado, serían asunto solo de su familia si no hubiera interferido en las cuestiones de Estado. Que no vuelva a hablar el pacto histórico y la extrema izquierda de feminismo, porque además este escándalo no ha hecho sino comenzar”, sentenció.

Hernández-Mora concluyó su texto respaldando el trabajo periodístico del medio de comunicación y su directora. “Un apunte más para los que dudan de la veracidad de unas acusaciones tan graves. ¿Qué creen? ¿Que Semana y Vicky Dávila van a lanzarse a publicar algo tan delicado, tan problemático, tan grave, sin tener las pruebas que les sustenten? Espero”, finalizó.