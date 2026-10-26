María José Pizarro, molesta por denuncias de Deicy Jiménez; no explica por qué la contrató

El expresidente Gustavo Petro y la exsenadora del Pacto Histórico, María José Pizarro, coincidieron en cuestionar a la prensa tras el escándalo que reveló SEMANA sobre los ‘sexocontratos’, pero no han respondido si conocen a Deicy Jiménez, la mujer que le contó a Vicky Dávila que sostuvo encuentros sexuales con el expresidente y líder del Pacto Histórico y que, según su versión, recibió a cambio contratos en el Ministerio del Interior y varias entidades del Estado.

En el caso de María José Pizarro, Jiménez denunció que estuvo contratada en su UTL del Congreso con el beneplácito de Petro.

María José Pizarro contrató a Diecy Jiménez cuando fue vicepresidenta del Senado. Foto: Guillermo Torres / Semana

La exsenadora del Pacto Histórico dijo este lunes, 26 de octubre, a través de su cuenta oficial de X: “Cero y van dos. En un mes he tenido que afrontar señalamientos sin fundamento, dentro de una estrategia planeada para acabar moralmente con mi nombre. ¿Cuál es la estrategia? Convertir una mención sin pruebas en una condena social y linchamiento mediático y digital de la prensa sensacionalista al servicio de intereses oscuros, sin sustento ni pruebas”.

Esto, a juicio de María José Pizarro, “es lo que Abelardo De La Espriella llamó el ‘destripamiento’. Quieren sacarme de la carrera política como hicieron con mi padre, pero se equivocan; aquí estoy para enfrentar esta arremetida baja, coordinada con un medio que opera sin verificación, al servicio de la viralidad”.

La senadora María José Pizarro y el presidente Gustavo Petro. Foto: SEMANA

Dijo que, lamentablemente, le toca salir e insistir: “Jamás cohonestaré con una situación como la que se insinúa. He defendido los derechos de las mujeres no de palabra, sino como causa de vida; esa ha sido, es y seguirá siendo una convicción central de mi ejercicio político. Mi trabajo, mis luchas y mi trayectoria hablan por mí. No van a borrar lo que soy ni lo que represento con insinuaciones malintencionadas. Mi compromiso con las mujeres y con las causas populares no se negocia”.

Y envió un mensaje a la ciudadanía: “¿Vamos a permitir que la prensa amarillista y mercenaria sea el nuevo juez de la sociedad colombiana? Rechacemos que una interpretación sustituya la verdad y que los intereses oscuros se impongan sobre el debate democrático. De ser necesario, ante cada afirmación falsa o relación que se haga con mi nombre y mis actuaciones, sin sustento, acudiré a los estrados judiciales. Aquí estoy y aquí sigo, enfrentando con dignidad y sin miedo lo que hemos logrado”.

Sin embargo, María José Pizarro no aclaró si conoce a Deicy Jiménez. Tampoco precisó por qué terminó vinculándola en el Congreso ni qué papel desempeñó.

SEMANA reveló que, cuando era senadora, María José Pizarro le dio un contrato a Deicy Jiménez.

El contrato fue por 34 millones de pesos para el apoyo a la gestión en la Primera Vicepresidencia del Senado. Es decir que, mientras supuestamente “investigaba” casos de violencia sexual, estaba contratando a una mujer que justamente estaría siendo instrumentalizada sexualmente.

Gustavo Petro también acudió a los señalamientos para defenderse. Cuestionó a la prensa y defendió su derecho a amar y a la intimidad, pero no respondió si conocía a Jiménez ni explicó por qué la mujer, sin mayor experiencia laboral ni académica, terminó contratada en el Estado.