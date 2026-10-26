Las 10 frases más impactantes de Deicy Jiménez con Vicky Dávila sobre Gustavo Petro: “Le cogí fastidio y pereza... manipulador”

El testimonio de Deicy Jiménez ha generado múltiples reacciones. La mujer, en entrevista con Vicky Dávila, ante las cámaras, asegura que el expresidente le pagó con contratos públicos sus acercamientos sexuales. La narración es detallada y la mujer entregó chats y fotos de la manera en la que supuestamente el expresidente la abordó.

La Defensora del Pueblo, Iris Marín, aseguró que los hechos deben ser investigados de inmediato: “La gravedad de esta denuncia no da margen de espera”.

“Respetuosamente, solicitaremos la priorización inmediata para la investigación de estos hechos, tanto en la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia como en la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes y en la Procuraduría General de la Nación”, agregó.

El expresidente rechazó el testimonio de Jiménez y aseguró en un comunicado que “jamás he entregado un contrato a cambio de obtener relaciones sexuales”.

“En mi vida personal no he sometido a ninguna mujer. Siempre he puesto la libertad como principio fundamental de mis relaciones. Nunca he obligado a nadie. Y cuando he encontrado situaciones de vulnerabilidad social, he buscado ayudar a superarlas. Soy heterosexual, pero no critico a quienes tienen una orientación homosexual o bisexual, ni a quienes practican el poliamor. Han existido presidentes homosexuales y jamás los he criticado por ello. Cuando me enamoro, soy fiel. Y cuando no existe el amor, lo busco, aunque he aprendido que llega cuando tiene que llegar. Jamás he cometido un delito en ninguna relación sexual”, agregó.

Jiménez contó con detalles lo que vivió en el tiempo en que tuvo una relación con el expresidente. Estas son sus 10 frases más impactantes.

1.“Usaba a mujeres jóvenes para sus beneficios propios, personales, a cambio de contratos”.

2.“Es obvio que cuando las mujeres aceptan acompañarlo en sus fiestas o en sus reuniones, y a cambio les da contratos, es un abuso de poder”.

3. “Son muchísimas mujeres. Podríamos contar entre 30 y 40″.

4.“Incluso antes de salir (de la Presidencia) las dejó ubicadas en planta”.

5.“Había unas mujeres amenazadas por él ... De muerte, seguramente para que no hablen”.

6.“Sé que después de que Gustavo vea esto, va a querer hacerme daño”.

7.“Sí, (consumir) era un requisito para estar en su compañía y eso”.

8.“Me pidió el favor de que le trajera droga (...) La traje por el aeropuerto”.

9. “Me monté en un avión con la droga de Petro”.

10.“Le cogí fastidio y pereza porque es un tipo completamente machista y narcisista. Manipulador y tiene un ego que ni él sabe controlar”.