Reproche público a Edwin Cardona por gesto: “debió ser expulsado” vs. DIM en el clásico

Edwin Cardona fue uno de los grandes protagonistas del clásico paisa entre Atlético Nacional e Independiente Medellín jugado este 25 de octubre en el Atanasio Girardot.

Su influencia en el juego del verdolaga, su aporte al resultado con un gol y la posterior celebración, calificada como “provocadora” por los expertos arbitrales, lo llevaron a ocupar las portadas al hablar del partido disputado en Medellín.

Así reaccionó James Rodríguez al golazo de Edwin Cardona en Atlético Nacional vs. Pasto

Reprochan y piden expulsión para Cardona

Perfiles que tienen conocimiento de las decisiones arbitrales, como lo es El Var Central, en X, hicieron referencia a la celebración que realizó el creativo al marcar el empate parcial en favor de los suyos.

“En el gol del 1-1 de Nacional, Edwin Cardona se paró frente a la tribuna visitante e hizo el ‘Topo Gigio’ durante su celebración”, referenció el encargado de emitir el concepto.

A raíz de eso y basado en lo que se menciona en el reglamento, reclama que “el volante verdolaga” ya estaba amonestado y, tras esa celebración, debió recibir la segunda amarilla para irse expulsado. Es un gesto de provocación que debe ser castigado. El árbitro Jonnathan Ortiz lo dejó pasar".

En caso tal de que el procedimiento correcto fuera la expulsión, el verdolaga debió haberse quedado con uno menos desde el minuto 53.

Al final, Edwin terminó jugando un total de 76 minutos, con calificación de 7.3, y fue escogido como la gran figura por su club.

Cara a cara con Frank Fabra

Durante el primer tiempo, los ánimos estuvieron caldeados entre Edwin Cardona y Frank Fabra.

Quienes en algún momento de su carrera supieron ser compañeros en Boca Juniors, durante el clásico en el que cada uno defendía los intereses del escudo que portaban, se les vio insultarse, pelearse y tener varios encontronazos.

Directivo sacude el fútbol colombiano: su equipo cambiaría de sede en 2027 “tras 22 años”

En la transmisión oficial del partido hicieron referencia a esos episodios, pero quien realizaba el cubrimiento en planta baja se negó a reproducir las palabras de alto calibre que se lanzaban uno y otro.

Al final quedó en el aire lo sucedido y la razón de los cruces constantes entre los dos exjugadores de Boca, así como también de la Selección Colombia.

Nacional, clasificado y puso en aprietos al DIM

Atlético Nacional se quedó con el clásico paisa tras vencer 2-1 a Independiente Medellín en el estadio Atanasio Girardot, por la fecha 16 de la Liga BetPlay 2026-II. El resultado le permitió al conjunto verdolaga asegurar su clasificación a los cuadrangulares semifinales y complicó las aspiraciones del DIM.

El equipo poderoso abrió el marcador al minuto 28, cuando Alfonso Simarra aprovechó una jugada de pelota quieta para vencer a Franco Armani con un cabezazo. Sin embargo, Nacional reaccionó en el segundo tiempo y encontró el empate al 52, gracias a una definición de Edwin Cardona, quien aprovechó una asistencia de Elías Cabrera.

La remontada se concretó en el minuto 72. Samuel Velásquez llegó hasta el fondo y envió un centro rastrero que Andrés Sarmiento convirtió en el 2-1 definitivo.

Con este triunfo, Nacional celebró ante su eterno rival y ratificó su presencia en la siguiente fase del campeonato. Para Independiente Medellín, en cambio, la derrota representa un golpe en la recta final de la fase del todos contra todos, pues necesita sumar puntos para mantener vivas sus opciones de avanzar entre los ocho mejores.