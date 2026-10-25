Un colapso en la salud de Vincent Kompany ha mantenido a Bayern Múnich con las alarmas encedidas desde el pasado viernes, cuando se produjo la noticia en medio de un entrenamiento del club.

Después de dicho suceso, el cuadro rojo informó que fue necesario llevar al entrenador belga rumbo a un hospital para darle tratamiento a su enfermedad.

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Para este domingo estaba previsto que el cuadro bávaro jugara por la Bundesliga contra Friburgo. Dicho juego acabo por darse, sin la presencia del DT en propiedad que se mantiene en un centro asistencial.

Bayern Múnich salió victorioso por 1-3 y como es habitual, luego de cada partido se lograron recopilar algunas declaraciones de miembros del elenco de Múnich.

Nuevo reporte de la salud de Vincent

Max Eberl es uno de los directivos más importantes en el gigante alemán. Sus declaraciones siempre son bien valoradas por el cargo que cumple al interior del Bayern.

El mencionado se refirió al estado actual de Kompany y dio una radiografía concreta de cómo avanza la recuperación: “Está en el camino. Está estable, ya no tiene dolores de cabeza y se ha sometido a más exámenes, que van bien”.

Max Eberl, director deportivo del Bayern Múnich se refirió a la salud de Vincent Kompany este domingo. Foto: Getty Images

“Ninguno de nosotros le ha hablado por teléfono, y no sé si alguien le ha enviado un mensaje. Pero simplemente lo estamos dejando en paz. Lo estamos dejando solo para que pueda esperar tranquilamente el diagnóstico y luego averiguar qué hay que hacer. Todavía no hay diagnóstico. Nada definitivo, al menos”, resumió de lo que han sido las horas posteriores a su desvanecimiento en el campo.

Tras la más reciente victoria del Bayern, Eberl valoró de gran forma esto para la salud del DT: “Honestamente, creo que estos partidos y las victorias son el mejor medicamento para él”.

Kompany se comunicó con Bayern

A cargo del equipo durante este domingo estuvo el asistente, Aaron Danks. Este también dialogó con los medios de comunicación y filtró un chat que tuvo con el técnico en propiedad del Bayern luego del triunfo de visitante.

El belga felicitó a sus colaboradores por seguir en la senda de la victoria en Bundesliga: “‘Bien hecho’, y estaba feliz. Así que solo respondí diciendo: ‘Genial, ahora descansa’. Y le envié un emoji de beso, así que con suerte descansa bien”, relató el asistente.

Hasta este domingo lo reseñado es lo que se conoce de la evolución en la salud del entrenador parte del club germano.

Durante la semana que está por comenzar, Bayern tendrá acción en Copa de Alemania y la presencia de Kompany al frente de los suyos es muy poco probable. El partido que se menciona será el miércoles 28 de octubre vs. 1. FC Magdeburg por la segunda rondal del campeonato mencionado.

De momento es incierto cuándo vaya a darse el regreso del DT a los entrenamientos con los suyos. Bayern prioriza la recuperación total para reincorporarlo.