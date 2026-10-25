Definidos los grupos de cuadrangulares del Torneo BetPlay: dura batalla por subir a la A

El Torneo BetPlay 2026-II ya conoce la conformación de sus cuadrangulares semifinales. Este domingo, 25 de octubre, la Dimayor realizó el sorteo que determinó los grupos de la segunda fase, en la que ocho equipos buscarán llegar a la final y mantener viva su ilusión de ascender a la máxima categoría del fútbol colombiano.

Independiente Valle del Cauca y Real Cundinamarca, primero y segundo de la fase de todos contra todos, respectivamente, fueron designados como cabezas de serie y tendrán la ventaja deportiva en caso de igualdad de puntos frente a sus rivales de grupo.

Así quedaron los grupos del Torneo BetPlay 2026-II

Grupo A

Independiente Valle del Cauca

Boca Juniors de Cali

Unión Magdalena

Envigado FC

Grupo B

Real Cundinamarca

Real Cartagena

Tigres FC

Deportes Quindío

Así se jugará la primera fecha

El sorteo también dejó definidos los primeros enfrentamientos de esta instancia. En el grupo A, Boca Juniors de Cali se medirá con Unión Magdalena, mientras que Envigado enfrentará a Independiente Valle del Cauca.

Por el grupo B, Tigres se enfrentará a Real Cartagena y Deportes Quindío jugará contra Real Cundinamarca.

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¿Cómo se definirán los finalistas?

Los ocho clubes disputarán seis jornadas en sus respectivos cuadrangulares, con partidos de ida y vuelta. Al término de esta fase, los líderes de cada grupo avanzarán a la gran final del segundo semestre, donde se definirá al campeón del Torneo BetPlay 2026-II.

La lucha por el ascenso también tendrá un componente adicional: Envigado, campeón del primer semestre, buscará conquistar el título de la segunda mitad del año. Si consigue el bicampeonato, obtendrá el ascenso directo a la Liga BetPlay para 2027.

Con los grupos definidos, comienza la etapa decisiva de la Primera B, en la que cada punto será determinante para acercarse al título y al objetivo de jugar en la máxima categoría.

Así se define el ascenso a la Liga BetPlay 2027

El Torneo BetPlay 2026 entrega dos cupos para la Liga BetPlay 2027. Envigado, campeón del primer semestre, buscará el ascenso junto al ganador del segundo torneo.

Jugadores de Envigado celebran el título del primer semestre del Torneo de Ascenso 2026. Foto: David Jaramillo / Colprensa

Si Envigado logra el bicampeonato, ascenderá directamente y el segundo cupo se definirá mediante un repechaje entre los dos mejores equipos de la reclasificación anual.

Ahora, si hay dos campeones diferentes, ambos ascenderán directamente si ocupan los dos primeros lugares de la reclasificación. Si solo uno está en esas posiciones, el otro cupo se disputará en un repechaje. Si ninguno lo está, jugarán una final anual: el ganador ascenderá y el perdedor buscará el segundo cupo en el repechaje.

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Descenso casi sentenciado en la A

Así como dos equipos deben subir de la B a la A, un par de clubes de la primera división caerán al Torneo BetPlay debido a la mala temporada que hayan acumulado.

Hasta ahora, los condenados son Boyacá Chicó y Jaguares de Córdoba. Los boyacenses ocupan la casilla 19, mientras que los cordobeses no ven esperanzas al ubicarse en el puesto 20.

Cúcuta se había visto comprometido, pero las victorias de los últimos días ante rivales como Atlético Nacional le han dado un respiro.