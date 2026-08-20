Estalla otro escándalo de apuestas en el FPC: club denunció intento de soborno a sus jugadores

Vuelve a ver la luz un escándalo relacionado con las apuestas deportivas en el fútbol profesional colombiano. Orsomarso, equipo de la segunda división, emitió un comunicado oficial por medio de sus redes.

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Allí afirman que personas externas le habrían ofrecido dinero a sus jugadores. Esto con el fin de tener influencia en el resultado deportivo, y es una denuncia que se ha vuelto reiterativa con el pasar de los años.

En medio del comunicado, señalan un punto importante: no es un señalamiento en contra de sus propios jugadores, sino que buscan protegerlos de los actos que empañan el deporte balompié en Colombia.

Se espera otro pronunciamiento oficial, por parte del club, en las próximas horas. Mientras tanto, los comentarios no se hicieron esperar por parte de los aficionados en el propio comunicado.

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Comunicado oficial de Orsomarso:

“A través de nuestros mecanismos internos de prevención e integridad, hemos tenido conocimiento de intentos por parte de personas externas de ofrecer dinero a jugadores de nuestra institución con el propósito de influir en situaciones deportivas relacionadas con apuestas”, arranca afirmando el club en su pronunciamiento.

Rechazan de manera categórica los hechos, y añaden: “Este comunicado no constituye un señalamiento contra nuestros futbolistas. Por el contrario, respaldamos a nuestros jugadores y reafirmamos nuestro compromiso de protegerlos frente a quienes pretendan involucrarlos en este tipo de prácticas”.

Cierran con: “La integridad deportiva no se negocia. Haremos todo lo que esté a nuestro alcance y no descansaremos con el fin de proteger la transparencia de la competencia y evitar, de manera categórica, que intereses ajenos al deporte jueguen con el esfuerzo de nuestros jugadores, nuestra institución y nuestros anhelos deportivos”.

De momento, y luego de tres fechas disputadas en el Torneo BetPlay, Orsomarso marcha en el cuarto puesto de la tabla de posiciones con cinco puntos. Esto, producto de una victoria y dos empates.