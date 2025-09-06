En Colombia si hay un club que es claro dominador del fútbol femenino es Independiente Santa Fe.

Desde la primera edición de la Liga Femenina en el país, el cuadro rojo ha sido finalista cinco veces y ahora, suma su llave por el título local del país.

A su vez, y tras haber dejado a Orsomarse en las semifinales, logró este sábado, 6 de septiembre, certificar su lugar en la próxima Copa Libertadores.

En su página web oficial, la División Mayor del Fútbol Colombiano reconoció al conjunto de Bogotá.

“Independiente Santa Fe Femenino se convirtió en el primer finalista de la Liga Femenina BetPlay DIMAYOR 2025, tras superar en la semifinal a Orsomarso SC", resaltaron.

Además de eso, reseñaron el resultado global con el que las leonas pudieron pasar a la instancia más importante del certamen.

“Las bogotanas lograron la ventaja en el partido de ida con un triunfo 1-0 y, con el empate sin goles en el compromiso de vuelta, aseguraron su paso a una nueva definición del campeonato”, señala Dimayor.

“Las Leonas mantienen vivo el sueño de volver a levantar el trofeo y seguir escribiendo historia en el fútbol profesional femenino colombiano”, agregan ante la posibilidad de la cuarta estrella.

“Santa Fe espera ahora a su rival para disputar la gran final y buscar una nueva estrella en su palmarés”, culmina el informe.

Por medio de sus redes sociales oficiales, el cuadro capitalino celebró el acceso al partido decisivo así: “Una vez más... ¡𝗦𝗢𝗠𝗢𝗦 𝗙𝗜𝗡𝗔𝗟𝗜𝗦𝗧𝗔𝗦! PD: Hola, hola Libertadores Femenina”.

¡Y aquí vamos de nuevo 💪! Una final más en nuestra increíble historia ❤️.#VamosSantaFe 🇮🇩 pic.twitter.com/XGmqzD3w3t — Santa Fe Femenino (@LeonasSantaFe) September 6, 2025

“¡Y aquí vamos de nuevo! Una final más en nuestra increíble historia”, escribieron en otro mensaje tras el empate en el Valle del Cauca.

El único tanto de la llave de semifinales fue marcado por Mariana Zamorano, durante la ida que se llevó a cabo el pasado fin de semana en Bogotá.

Rival de peso para la gran final

Deportivo Cali será el próximo reto para Santa Fe, en busca de la cuarta estrella de su historia en el FPC.

Ante Atlético Nacional, las azucareras pudieron lograr la gesta de vencerlas en el juego de vuelta, disputado en el estadio Atanasio Girardot, de Medellín.

Tras una llave de ida que había quedado en tabla (1-1), el compromiso decisivo se lo llevaron las del Valle del Cauca con marcador 0-2 (global 1-3).

Melanin Tatiana Aponzá y Zharick Yuliana Montoya fueron las anotadoras de los tantos en Medellín, que le dieron al Cali el tiquete a su tercera final en la historia.

Final con aroma a revancha

Santa Fe y Deportivo Cali, por tercera vez en una final de Liga Femenina BetPlay, luego de los capítulos de 2021 y 2024.

Santa Fe y Cali se reencuentran en una final de Liga Femenina BetPlay. | Foto: Colprensa.

En las ediciones antes mencionadas a las rojas les ha tocado caer, y por ello es que esta tercera puede ser la vencida para tomar la revancha.