Millonarios, que busca una recuperación en el FPC, recibe este sábado a Independiente Santa Fe en un juego de alto voltaje por la fecha 10 de la Liga BetPlay.

Este duelo marcará el clásico capitalino 323 y se jugará en el Estadio Nemesio Camacho el Campín de Bogotá, desde las 8:30 de la noche.

El conjunto embajador llega a este crucial enfrentamiento en un momento bastante irregular, ya que viene de dos victorias consecutivas en Liga ante Junior y Águilas Doradas, pero también ha registrado dos derrotas en mitad de esos triunfos ligueros, ambos por Copa BetPlay, ante Real Cartagena y Envigado.

Millonarios y Santa Fe se volverán a ver las caras por Liga BetPlay | Foto: ESTEBAN VEGA LA ROTTA

Sumado a su arranque irregular, el conjunto azul de la capital no contará finalmente con Leonardo Castro que fue preservado para el partido ante Deportivo Pasto, duelo que se jugará el próximo miércoles. La buena noticia para los de Hernán Torres es que sí podrán contar con Nicolás Arévalo, que se perdió el duelo ante Envigado por copa.

Además, vuelven Danovis Banguero, Santiago Giordana y Sebastián Mosquera a la lista de convocados tras ausentarse en la dolorosa derrota contra la Cantera de Héroes a mitad de semana.

Por su parte, Independiente Santa Fe, vigente campeón del Fútbol Profesional Colombiano, también atraviesa un momento complicado, ya que no gana desde la séptima jornada cuando se enfrentó a Envigado y desde ese entonces ha sufrido dos derrotas ante Fortaleza en Techo y contra Once Caldas en El Campín.

Para el clásico, los rojos tendrán el regreso de Emmanuel Olivera, Jhon Meléndez y Marcelo Meli frente al partido pasado, y no estarán Joaquín Sosa, por lesión, Elvis Perlaza, por acumulación de amarillas, y Jhojan Torres.

Embajadores y cardenales no se enfrentan por liga desde el pasado 19 de junio, duelo que terminó a favor del León y que marcó el pase a la final del Cardenal que después le ganaría a Medellín. Además, este fue el último juego de Radamel Falcao García, histórico delantero colombiano, vestido con la camiseta de Millonarios.

Radamel Falcao García | Foto: ESTEBAN VEGA LA-ROTTA-SEMANA

Millonarios vs. Santa Fe

Jornada 10 - Liga Betplay 2025-II

Estadio: El Campín de Bogotá

Hora: 8:30 p.m. (hora colombiana)