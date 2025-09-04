La convocatoria de Dayro Moreno dio pie para que algunos mencionaran a Radamel Falcao García como alternativa para el ataque de la Selección Colombia.

El Tigre fue parte del proceso de Néstor Lorenzo en sus inicios, pero hace rato que dejó de recibir llamados a la Tricolor.

Eso no impide que siga siendo el máximo goleador histórico del combinado nacional, una marca que todavía está lejos de perder.

Aunque la cinta le pertenece a James Rodríguez, los referentes de la Selección consideran a Falcao como el capitán del equipo y sus palabras son voz autorizada cuando se trata de las eliminatorias sudamericanas.

Falcao García, máximo goleador de la Selección Colombia | Foto: Getty Images

Mensaje de Falcao

El Tigre no fue convocado en todo el camino de las eliminatorias al Mundial 2026, pero no pierde su pasión por la Selección Colombia.

En su cuenta de Instagram, envió un mensaje de apoyo a todos los jugadores que estarán disponibles este jueves para el partido frente a Bolivia en el Estadio Metropolitano de Barranquilla.

“Gracias por hacernos soñar, muchachos”, escribió Falcao junto a una foto de uno de sus goles en las eliminatorias a Brasil 2014.

El Tigre, agregó: “Tenemos una cita muy importante en el 2026… ¡Vamos, Colombia!”.

Desde la distancia, Falcao apoyará a aquellos compañeros con los que compartió camerino y a la nueva generación que pide pista.

Pero la afición lo seguirá extrañando, pues su ausencia no ha podido ser reemplazada por ninguno de los delanteros que vinieron después.

Para esta doble fecha, por ejemplo, Lorenzo tuvo que echar mano de la experiencia de Dayro Moreno por la situación que atraviesan Jhon Jader Durán y Rafael Santos Borré.

Sumado al delantero tolimense, tendrá a disposición dos nombres más en ataque: Jhon Córdoba del Krasnodar (Rusia) y Luis Javier Suárez del Sporting de Lisboa (Portugal).

El cuerpo técnico espera que alguno de ellos tenga la llave del gol para vencer a Bolivia y conseguir así la clasificación anticipada a la Copa del Mundo del próximo año.

Falcao García y su mensaje previo al partido ante Bolivia en Barranquilla | Foto: Instagram @Falcao

La deuda de Lorenzo

Cabe recordar que Falcao García se encuentra sin equipo tras su salida de Millonarios en junio de este año. Aunque sonaron ofertas, el delantero samario sigue sin definir su futuro y versiones hablan de un retiro cercano.

Si el Tigre llega a decir adiós, Néstor Lorenzo habrá quedado con la deuda de volverlo a llamar para un partido de despedida.

“Son jugadores (Falcao y Cuadrado) que le dieron mucho a la selección y estando en competencia pueden alcanzar un nivel de competitividad que pueden seguir dando cosas a la selección”, declaró Lorenzo en agosto de 2024.

Ese día aseguró que ambos tenían posibilidades: “Yo no los descarto nunca a ninguno de los dos. Los conozco bien, tienen mucha competencia en los puestos, pero son dos jugadores que, estando activos, siempre están siendo vistos y valorados”.