Deportes
Tabla de posiciones en Liga BetPlay luego del Once Caldas vs. Pereira: hubo homenaje a Dayro Moreno
Once Caldas celebró y se acordó de Dayro. Además, escala en la tabla de posiciones.
Arrancó la fecha de clásicos, la número 10 de la Liga BetPlay 2025-ll, y Once Caldas celebra por lo alto. Este viernes, 5 de septiembre, el blanco blanco venció en el Palogrande de Manizales al Pereira por 1-0.
Dayro Moreno, emblema de Once Caldas, no estuvo en el clásico del eje cafetero, pues se encuentra concentrado con la Selección Colombia. Sin embargo, el autor del gol blanco, Jefry Zapata, homenajeó al goleador de 39 años.
Tan pronto como Zapata encajó el gol, corrió al banco de Once Caldas y allí le dieron la camiseta de Dayro. Él la mostró y todo el estadio aplaudió, aprobando el gesto del anotador.
⚽🔥 ¡Tremendo! ¡En la celebración del gol de Once Caldas a Pereira se celebró mostrando la camiseta de Dayro Moreno que está con la selección Colombia! ¡Siempre piensan en el goleador!#LALIGAxWIN pic.twitter.com/ogjaZPypua— Win Sports (@WinSportsTV) September 6, 2025
Es un resurgir para Once Caldas en la tabla de posiciones, pues empieza a dejar atrás las últimas casillas del acumulado, aunque aún está lejos de los ocho. Se estanca en el puesto 16 con nueve puntos, faltando aún que sus rivales jueguen la fecha 10.
Pereira sigue noveno con 12 puntos, pero Santa Fe y Alianza FC tienen las mismas unidades y, si ganan, se alejarán del cuadro matecaña.
Datos generales del partido Once Caldas vs. Pereira
- Marcador final: Once Caldas 1 - 0 Deportivo Pereira
- Fecha: 5 de septiembre de 2025 (jornada 10 Liga BetPlay)
- Estadio: Palogrande de Manizales
- Árbitro central: Wilmar Roldán
- Alineaciones:
Once Caldas: James Aguirre; Juan David Cuesta Santos, Kevin Cuesta, Jáider Riquett, Kevin Tamayo; Luis Francisco Sánchez, Robert Mejía, Iván Rojas; Michael Barrios, Mateo Zuleta, Jefry Zapata. DT: Hernán Darío Arriero Herrera.
Deportivo Pereira: Salvador Ichazo; Walmer Pacheco, Santiago Andrés Aguilar Murillo, José Moya, Omar Albornoz; Juan David Ríos, Kelvin Osorio, Gustavo Torres, Carlos Darwin Quintero, Yúber Quiñones; Marco Pérez Murillo. DT: Rafael Dudamel
Tabla de posiciones Liga BetPlay tras Once Caldas vs. Pereira
Junior es líder, y el grupo de los ocho lo completan Medellín, Tolima, Nacional, Fortaleza, Llaneros, Bucaramanga y Santa Fe.
Se espera que apenas culmine la fecha de clásicos, haya movimiento en el acumulado.
Programación fecha 10 Liga BetPlay 2025-ll
- 5 de septiembre: Deportivo Pasto 2 - 0 Boyacá Chicó
- 5 de septiembre: Once Caldas 1 - 0 Deportivo Pereira
- 6 de septiembre - 2:00 p.m: Bucaramanga vs. Alianza FC
- 6 de septiembre - 4:10 p.m: Llaneros vs. Deportes Tolima
- 6 de septiembre - 6:20 p.m: Unión Magdalena vs. Junior
- 6 de septiembre - 8:30 p.m: Millonarios vs. Santa Fe
- 7 de septiembre - 2:00 p.m: Envigado vs. Águilas Doradas
- 7 de septiembre - 4:10 p.m: América vs. Deportivo Cali
- 7 de septiembre - 6:20 p.m: Medellín vs. Nacional
- 7 de septiembre - 8:30 p.m: Fortaleza vs. Equidad