Suscribirse

Deportes

Tabla de posiciones en Liga BetPlay luego del Once Caldas vs. Pereira: hubo homenaje a Dayro Moreno

Once Caldas celebró y se acordó de Dayro. Además, escala en la tabla de posiciones.

Redacción Deportes
6 de septiembre de 2025, 3:55 a. m.
Se acordaron de Dayro en el clásico Once Caldas vs. Pereira.
Se acordaron de Dayro en el clásico Once Caldas vs. Pereira. | Foto: Izq: Colprensa - Santiago Álvarez / Der: Getty Images.

Arrancó la fecha de clásicos, la número 10 de la Liga BetPlay 2025-ll, y Once Caldas celebra por lo alto. Este viernes, 5 de septiembre, el blanco blanco venció en el Palogrande de Manizales al Pereira por 1-0.

Dayro Moreno, emblema de Once Caldas, no estuvo en el clásico del eje cafetero, pues se encuentra concentrado con la Selección Colombia. Sin embargo, el autor del gol blanco, Jefry Zapata, homenajeó al goleador de 39 años.

Tan pronto como Zapata encajó el gol, corrió al banco de Once Caldas y allí le dieron la camiseta de Dayro. Él la mostró y todo el estadio aplaudió, aprobando el gesto del anotador.

Es un resurgir para Once Caldas en la tabla de posiciones, pues empieza a dejar atrás las últimas casillas del acumulado, aunque aún está lejos de los ocho. Se estanca en el puesto 16 con nueve puntos, faltando aún que sus rivales jueguen la fecha 10.

Pereira sigue noveno con 12 puntos, pero Santa Fe y Alianza FC tienen las mismas unidades y, si ganan, se alejarán del cuadro matecaña.

Datos generales del partido Once Caldas vs. Pereira

  • Marcador final: Once Caldas 1 - 0 Deportivo Pereira
  • Fecha: 5 de septiembre de 2025 (jornada 10 Liga BetPlay)
  • Estadio: Palogrande de Manizales
  • Árbitro central: Wilmar Roldán
  • Alineaciones:

Once Caldas: James Aguirre; Juan David Cuesta Santos, Kevin Cuesta, Jáider Riquett, Kevin Tamayo; Luis Francisco Sánchez, Robert Mejía, Iván Rojas; Michael Barrios, Mateo Zuleta, Jefry Zapata. DT: Hernán Darío Arriero Herrera.

Deportivo Pereira: Salvador Ichazo; Walmer Pacheco, Santiago Andrés Aguilar Murillo, José Moya, Omar Albornoz; Juan David Ríos, Kelvin Osorio, Gustavo Torres, Carlos Darwin Quintero, Yúber Quiñones; Marco Pérez Murillo. DT: Rafael Dudamel

Once Caldas se hizo con el clásico del eje cafetero.
Once Caldas se hizo con el clásico del eje cafetero. | Foto: Colprensa - Santiago Álvarez

Tabla de posiciones Liga BetPlay tras Once Caldas vs. Pereira

Junior es líder, y el grupo de los ocho lo completan Medellín, Tolima, Nacional, Fortaleza, Llaneros, Bucaramanga y Santa Fe.

Se espera que apenas culmine la fecha de clásicos, haya movimiento en el acumulado.

Junior de Barranquilla, líder de la Liga BetPlay 2025-ll.
¿Mantendrá Junior el liderato de la Liga BetPlay 2025-ll tras la fecha de clásicos? | Foto: Colprensa - Jairo Cassiani
Contexto: Dimayor castigó a Millonarios por la lluvia de zapatos en El Campín: esta fue la dura sanción

Programación fecha 10 Liga BetPlay 2025-ll

  • 5 de septiembre: Deportivo Pasto 2 - 0 Boyacá Chicó
  • 5 de septiembre: Once Caldas 1 - 0 Deportivo Pereira
  • 6 de septiembre - 2:00 p.m: Bucaramanga vs. Alianza FC
  • 6 de septiembre - 4:10 p.m: Llaneros vs. Deportes Tolima
  • 6 de septiembre - 6:20 p.m: Unión Magdalena vs. Junior
  • 6 de septiembre - 8:30 p.m: Millonarios vs. Santa Fe
  • 7 de septiembre - 2:00 p.m: Envigado vs. Águilas Doradas
  • 7 de septiembre - 4:10 p.m: América vs. Deportivo Cali
  • 7 de septiembre - 6:20 p.m: Medellín vs. Nacional
  • 7 de septiembre - 8:30 p.m: Fortaleza vs. Equidad

Encuentra aquí lo último en Semana

1. La historia secreta de la derrota de Petro en el Congreso tras la elección de Carlos Camargo como magistrado de la Corte Constitucional. Así fracasó el plan del presidente

2. ¿Mordaza informativa? Ley que prohíbe publicar encuestas puso a la opinión pública a especular sobre la intención de voto para el 2026

3. Los influenciadores del petrismo que quieren llegar al Congreso: estos son los creadores de contenido que buscan convertir los ‘likes’ en votos

4. “Tengo garantizados mis almuerzos en 100 años”: el hijo de Rodolfo Hernández confirmó que se lanza al Senado. Habló de Petro, su herencia y el 2026

5. El metro llegó: SEMANA acompañó la travesía del primer tren que está rodando por las carreteras del país para llegar a Bogotá

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Once CaldasDeportivo PereiraLiga Betplayfpc

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.