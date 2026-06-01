Las bajas y dudas de Atlético Nacional para la final de Liga vs. Junior: titular se trastoca

Todos los focos por estos días se los lleva la Selección Colombia que está próxima a arrancar su participación en la Copa del Mundo 2026. No obstante, la final de Liga BetPlay entre Junior de Barranquilla y Atlético Nacional también llama la atención.

Son dos de las instituciones más importantes del FPC, que jugarán la ida en Barranquilla y vuelta en Medellín, por saber cuál se termina quedando con la estrella de mitad de año.

Ambos elencos llegan parejos, con nóminas plagadas de figuras que facilmente los constituyen como los equipos de mejor plantel en el país. Su capacidad económica les permite tener jugadores de paso en la Tricolor.

Del lado de Nacional defienden sus colores experimentados como William Tesillo y Alfredo Morelos. En Junior no se quedan atrás, al tener a Luis Fernando Muriel, Carlos Bacca, entre otros.

El primer partido de esa gran final será este martes, 2 de junio, desde las 7:30 p.m. en el estadio Romelio Martínez.

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Dudas y bajas de Atlético Nacional

Antes de desplazarse desde Antioquia a la ciudad sede del primer partido, se supo que Atlético Nacional sufre por no tener su plantel completo a disposición.

Según lo reportado en las últimas horas, hay dos titulares que se quedarían fuera de la ida. Adicional, uno permanece en duda por el posible llamado a su país para un amistoso venidero.

Dudas y baja casi confirmada:

Milton Casco (Duda)

Simón García (Baja casi fija)

Eduard Bello (En el grupo de viajeros)

A la hora de puntualizar sobre el caso del venezolano Eduard Bello lo que hay que decir es que este permanece en duda por un posible llamado de la Selección de Venezuela para unos amistosos ante Turquía e Irak.

A pesar de que la Vinotinto no esté en la Copa del Mundo, dos naciones que sí irán la han elegido para medirse en la previa de la cita orbital. Dichos partidos están previstos para el próximo 6 y 9 de junio, respectivamente.

David Ospina, arquero titular de Atlético Nacional no pudo estar en la final. Foto: Colprensa/David Jaramillo

La final del FPC tiene como fechas establecidas este martes 2 y el próximo lunes 8. Por temas de desplazamiento, es posible que Bello no pueda estar en los partidos con Nacional si es llamado por Venezuela.

Dicho motivo es el que tiene en vilo al verdolaga que acabaría perdiendo un revulsivo importante en el medio campo para la disputa de la gran final contra Junior de Barranquilla.

Bello intercede por Nacional y se niega a Venezuela

Para el volante, en este momento, pareciera ser más importante darle la mano a su club, que ir a vestir los colores de su país en dos juegos amistosos.

Según lo revelado por la periodista de Win Sports, Pilar Velásquez, Bello estaría intercediendo por Atlético Nacional para poder quedarse y jugar las dos finales.

Eduard Bello, jugador de Selección de Venezuela que hace parte de Atlético Nacional. Foto: SOPA Images/LightRocket via Gett

“Les quiero decir que el mismo Bello está hablando con Vizcarrondo, mientras la dirigencia de Nacional con los federativos para que se quede en los dos partidos”, fue lo conocido de las gestiones para llevar eso a cabo.

Será ya cuestión de esperar para ver cómo marcha todo, además, de la confirmación de la lista de viajeros del verde hacia Barranquilla.