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La Francia de Zidane remontó y vapuleó a Bélgica: tabla de posiciones en Nations League

Con Michael Olise volviendo a descrestar con sus actuaciones, Francia sigue en ascenso en la Nations League.

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Redacción Deportes
5 de octubre de 2026 a las 4:08 p. m.
Zinedine Zidane (izq.) aplaudiendo la actuación de su selección de Francia (der.) contra Bélgica en Nations League.
Zinedine Zidane (izq.) aplaudiendo la actuación de su selección de Francia (der.) contra Bélgica en Nations League. Foto: Getty Images.

Zinedine Zidane sigue sin conocer la derrota en sus cuatro partidos como seleccionador de Francia. Los bleus remontaron este lunes en trece minutos de locura un gol adverso ante Bélgica (4-1) y acarician la clasificación a cuartos de final de la Liga de Naciones.

Y eso que el partido se complicó para los bicampeones del mundo, que vieron cómo un gol de Dodi Lukebakio ponía por delante a los diablos rojos en el Stade de France (35′).

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Pero el delantero Désiré Doué subió el empate al marcador (77′), antes de que Rayan Cherki (81′) y Michael Olise (88′, 90+1′) desataran la euforia en el estadio de la periferia de París y llevasen la sonrisa al rostro de Zidane, que salda con tres victorias y un empate su primera ventana al mando del equipo galo.

Los cuatro goles locales fueron obra de jugadores que habían saltado desde el banco en la segunda parte.

Francia, que ya había ganado a los belgas el 28 de septiembre (1-0), rompió la igualdad histórica con el país vecino, y suma 31 victorias por las 30 de los Diablos Rojos.

Tabla de posiciones en Nations League: Francia, líder indiscutida

Francia lidera el grupo A1 de la Nations League con 10 puntos en cuatro partidos. Segunda soma Italia, con siete unidades en la misma cantidad de juegos.

POS EQUIPO PJ G E P GF GC DG Pts
1 Francia 4 3 1 0 7 2 5 10
2 Italia 4 2 1 1 8 5 3 7
3 Bélgica 4 2 0 2 6 5 1 6
4 Turquía 4 0 0 4 2 11 -9 0

Bélgica es tercera con seis unidades, mientras que Turquía es colista de la zona con ninguna unidad.

Datos que dejó el partido Francia vs. Bélgica

  • Marcador final: Francia 4 - 1 Bélgica
  • Fecha: 5 de octubre de 2026 - cuarta jornada del grupo A1 en Nations League
  • Estadio: Stade de France
  • Alineaciones:

Francia: Guillaume Restes - Jules Koundé, Leny Yoro, Maxence Lacroix, Andy Diouf - Maghnes Akliouche (Ryan Cherki 60′), Kouadio Koné (Lucas Da Cunha 61′), Eduardo Camavinga (Adrien Rabiot 88′) - Ousmane Dembélé (cap) (Michael Olise 60′), Esteban Lepaul, Bradley Barcola (Désiré Doué 72′). DT: Zinedine Zidane.

Bélgica: Maarten Vandevoordt - Timothy Castagne, Nathan Ngoy, Brandon Mechele, Joaquin Seys - Dodi Lukebakio (Mika Godts 70′), Nicolas Raskin, Romeo Lavia (Mandela Keita 87′) - Hans Vanaken (Leandro Trossard 87′), Romelu Lukaku (cap) (Charles De Ketelaere 70′), Diego Moreira (Loïs Openda 87′). DT: Mark van Bommel.

*Con información de AFP.