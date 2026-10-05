La Francia de Zidane remontó y vapuleó a Bélgica: tabla de posiciones en Nations League

Zinedine Zidane sigue sin conocer la derrota en sus cuatro partidos como seleccionador de Francia. Los bleus remontaron este lunes en trece minutos de locura un gol adverso ante Bélgica (4-1) y acarician la clasificación a cuartos de final de la Liga de Naciones.

Y eso que el partido se complicó para los bicampeones del mundo, que vieron cómo un gol de Dodi Lukebakio ponía por delante a los diablos rojos en el Stade de France (35′).

¡¡SORPRESA BELGA EN EL STADE DE FRANCE!! Asistencia perfecta de Lavia para Lukebakio, que luego de una gran diagonal, definió con un zurdazo al ángulo para el 1-0 de los Diablos Rojos ante Francia. 📺 Toda la #NationsLeague por ESPN en el Plan Premium de #DisneyPlus https://t.co/iwgSV2Omy9 — SportsCenter (@SC_ESPN) October 5, 2026

La reacción de Zidane tras el renacer de Italia que lo golpeó en Nations League: “Merecíamos más”

Italia frena en seco a la Francia de Zidane: tabla de posiciones en Nations League

Pero el delantero Désiré Doué subió el empate al marcador (77′), antes de que Rayan Cherki (81′) y Michael Olise (88′, 90+1′) desataran la euforia en el estadio de la periferia de París y llevasen la sonrisa al rostro de Zidane, que salda con tres victorias y un empate su primera ventana al mando del equipo galo.

¡¡LA MANO DE ZIZOU!! Toque de Da Cunha, giro y GOLAZO de Doué, con un zurdazo desde afuera del área, para el 1-1 de Francia ante Bélgica... ¡ambos ingresaron desde el banco de suplentes! 📺 Toda la #NationsLeague por ESPN en el Plan Premium de #DisneyPlus https://t.co/jreF890j3t — SportsCenter (@SC_ESPN) October 5, 2026

¡¡LO DIO VUELTA FRANCIA, EN UNA RÁFAGA, DE LA MANO DE SUS CRACKS!! Control de pecho de Olise, gambeta, centro atrás y zurdazo de Cherki, para marcar el 2-1 de la Selección de Zidane ante Bélgica. 📺 Toda la #NationsLeague por ESPN en el Plan Premium de #DisneyPlus https://t.co/r1gTUJdrLa — SportsCenter (@SC_ESPN) October 5, 2026

¡ZIZOU APLAUDE A SU SUPER ESTRELLA! ¡NO TODO ES GOLAZOS PARA OLISE! El crack del Bayern Munich luchó la pelota a puro potrero y terminó definiendo mordido, pero efectivo, para el 3-1 de Francia ante Bélgica. 📺 Toda la #NationsLeague por ESPN en el Plan Premium de #DisneyPlus https://t.co/S5iZVCSmS6 — SportsCenter (@SC_ESPN) October 5, 2026

¡¡CAMBIO DE FRENTE DE CHERKI, CONTROL DE TACO DE DOUÉ Y GOLAZO DE CAÑO DE OLISÉ!! Doblete del infernal 11 de Francia, para que Zidane sonría con el 4-1 ante Bélgica. 📺 Toda la #NationsLeague por ESPN en el Plan Premium de #DisneyPlus https://t.co/9z06TYu3hL — SportsCenter (@SC_ESPN) October 5, 2026

Los cuatro goles locales fueron obra de jugadores que habían saltado desde el banco en la segunda parte.

Francia, que ya había ganado a los belgas el 28 de septiembre (1-0), rompió la igualdad histórica con el país vecino, y suma 31 victorias por las 30 de los Diablos Rojos.

Tabla de posiciones en Nations League: Francia, líder indiscutida

Francia lidera el grupo A1 de la Nations League con 10 puntos en cuatro partidos. Segunda soma Italia, con siete unidades en la misma cantidad de juegos.

POS EQUIPO PJ G E P GF GC DG Pts 1 Francia 4 3 1 0 7 2 5 10 2 Italia 4 2 1 1 8 5 3 7 3 Bélgica 4 2 0 2 6 5 1 6 4 Turquía 4 0 0 4 2 11 -9 0

Bélgica es tercera con seis unidades, mientras que Turquía es colista de la zona con ninguna unidad.

Datos que dejó el partido Francia vs. Bélgica

Marcador final : Francia 4 - 1 Bélgica

: Francia 4 - 1 Bélgica Fecha : 5 de octubre de 2026 - cuarta jornada del grupo A1 en Nations League

: 5 de octubre de 2026 - cuarta jornada del grupo A1 en Nations League Estadio : Stade de France

: Stade de France Alineaciones:

Francia: Guillaume Restes - Jules Koundé, Leny Yoro, Maxence Lacroix, Andy Diouf - Maghnes Akliouche (Ryan Cherki 60′), Kouadio Koné (Lucas Da Cunha 61′), Eduardo Camavinga (Adrien Rabiot 88′) - Ousmane Dembélé (cap) (Michael Olise 60′), Esteban Lepaul, Bradley Barcola (Désiré Doué 72′). DT: Zinedine Zidane.

Bélgica: Maarten Vandevoordt - Timothy Castagne, Nathan Ngoy, Brandon Mechele, Joaquin Seys - Dodi Lukebakio (Mika Godts 70′), Nicolas Raskin, Romeo Lavia (Mandela Keita 87′) - Hans Vanaken (Leandro Trossard 87′), Romelu Lukaku (cap) (Charles De Ketelaere 70′), Diego Moreira (Loïs Openda 87′). DT: Mark van Bommel.

*Con información de AFP.