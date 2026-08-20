La reacción de Carlos Antonio Vélez al empate entre Santa Fe y River Plate: habló del fallo de Bustos

Santa Fe y River Plate empataron 0-0 el pasado 19 de agosto en el estadio Nemesio Camacho El Campín de Bogotá. Fue por la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana, y las reacciones no se han hecho esperar.

Insultos entre Santos Borré y su DT en pleno Santa Fe vs. River Plate: video mostró lo tenso que fue

Uno de los que se pronunció al respecto fue Carlos Antonio Vélez, el reconocido periodista deportivo, en el programa Palabras Mayores de Win Sports. El comunicador analizó todo, y también tuvo espacio para hablar del increíble fallo, mano a mano, que tuvo Nahuel Bustos.

El delantero de Santa Fe tuvo la oportunidad sobre los 47′ del segundo tiempo, pero definió picando el balón y lo acabó enviando por encima del arco. Pudo ser el 1-0 con el que los cardenales se iban con ventaja a Buenos Aires.

¡BUSTOS PERDONÓ A RIVERO! Grave error del defensor de River que no pudo aprovechar el argentino de Santa Fe… Se la picó a Beltrán y la tiró por arriba del travesaño.



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Carlos Antonio Vélez: “El mano a mano de Bustos no tiene perdón de Dios”

“El mano a mano de Bustos arrancando el segundo tiempo, y el cabezazo de Fagúndez al 87′, no tienen perdón de Dios”, arrancó afirmando Vélez, para luego analizar el juego de Santa Fe, tirado al costado derecho, con jugadores como Jáder Obrian.

Y añadió: “River Plate es un equipo muy flojo. Es de las versiones más pobres de River. Otamendi por experiencia, Riveros es flojito, Vera, Moreno, Galván, Borré... que terminó ‘pico pico’ con Coudet”.

Y es que Vélez se refiere al encontronazo que tuvieron el colombiano Rafael Santos Borré y su técnico de River, Eduardo Coudet, que quedó grabado por la transmisión oficial del evento. Fue aireada, y con el estratega millonario mandando a callar al jugador.

“Yo creo que Bustos fue de lo mejor que tuvo el equipo, pero sí se desperdició una gran oportunidad para liquidar a un equipo muy pobre. Todavía, ese partido de Buenos Aires es ganable si hablamos de fútbol. Pero Santa Fe tendría que meter, allá, lo que no metió aquí”.

“Santa Fe desaprovecho una gran oportunidad. River Plate es un equipo muy flojo” @velezfutbol sobre el empate del ‘Cardenal’ ante River Plate en la Copa Sudamericana.#PlanetaFútbol pic.twitter.com/4upgsX7fKU — Win Sports (@WinSportsTV) August 20, 2026

Primer parte de Daniel Torres tras salir en ambulancia de El Campín: Pablo Repetto se pronunció

¿Cuándo es el partido de vuelta entre River Plate y Santa Fe?

River recibirá a Santa Fe, en el Más Monumental, el próximo miércoles 26 de agosto de 2026.