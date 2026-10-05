Marcelo Gallardo terminó la fecha FIFA con otro papelón: Ecuador no levanta y le caen críticas

La selección de Ecuador, dirigida por el argentino Marcelo Gallardo, cerró su gira asiática con otra derrota en penales frente a Panamá (7-6; 1-1 en los 90 minutos reglamentarios) para acabar cuarta y última en la Copa Kirin.

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Antes de la definición por penales, en la que Juan Riquelme Angulo erró el cobro decisivo, el propio delantero del Sunderland dio vida a su selección al igualar en la segunda parte (58′) el tanto que el panameño Josué Vergara había convertido antes del descanso.

La primera toma de contacto del Muñeco Gallardo con la Tri acaba de manera decepcionante, luego de una dura derrota frente a Corea del Sur (3-0) y dos empates, con derrotas finales en los penales, en la Copa Kirin, ante Japón y Panamá.

La gira deja una gran certeza para Ecuador: la falta de gol (sólo un tanto en tres partidos), y unos minutos de esperanza con el juego realizado en la segunda parte de este lunes.

Declaraciones de Marcelo Gallardo

“Más allá del resultado, es verdad que no hemos podido ganar, pero me voy con buenas sensaciones de acuerdo al potencial que hay en el equipo nacional”, destacó tras el partido Gallardo.

“Me quedo con la personalidad de estos chicos que hoy hicieron su presentación y buenas expectativas para el futuro”, agregó el DT, quien volvió a dejar claras sus ideas pese a las críticas que le están cayendo en la prensa ecuatoriana.

Gallardo apuntó que “la idea es siempre la misma, que el equipo tenga protagonismo, como en el partido contra Japón o la segunda parte de hoy (...) No me conformo con que compitan, sino que compitan para ganar. Los jugadores tienen que dar ese salto de calidad y mentalidad”.

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El argentino recordó que en esta gira faltaban “futbolistas muy significativos” y que necesita “tiempo” para implantar su idea de juego.

“Tenemos tiempo antes de las competencias oficiales para seguir regando esta semilla en el inicio del proceso (...) y cuando empecemos las eliminatorias (al Mundial 2030 a mediados o finales de 2027) presentar el mejor equipo posible”, dijo.

En la próxima ventana en noviembre, el equipo ecuatoriano seguramente contará ya con varias de sus estrellas que se cayeron de esta gira por lesión como Moisés Caicedo, Piero Hincapié, Gonzalo Plata, Kevin Rodríguez y Joel Ordóñez.

Marcelo Gallardo, nuevo técnico de Ecuador Foto: Getty Images

La principal preocupación de los ecuatorianos es que su selección lució inferior a Panamá en el primer tiempo. Además de no realizar un solo remate a puerta, el arquero Gonzálo Valle evitó la tragedia con un par de atajadas salvadoras.

En el descanso, Gallardo revolucionó a su equipo con cuatro cambios de un golpe y la Tri jugó sus mejores minutos en la gira asiática. Aunque el empate llegó pronto, Ecuador no pudo darle la vuelta al resultado y terminó perdiendo en la tanda de penales.

*Con información de la AFP.