Colombia vs. Perú: canal y hora exacta para ver el tercer amistoso de la fecha FIFA

Este martes, 6 de octubre, se disputará el tercer y último partido amistoso de la Selección Colombia en su gira por Estados Unidos. Luego de la derrota contra Paraguay en Nueva Jersey, el equipo de Néstor Lorenzo tiene la oportunidad de tomar revancha enfrentando a Perú.

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Tal como sucedió en el juego pasado, se esperan varios cambios en la formación titular. Lorenzo está empeñado en probar variantes posicionales y también en el módulo de juego, pensando en las eliminatorias sudamericanas que se empezarán a jugar en 2027.

El amistoso de Colombia vs. Perú quedó programado para este martes a las 6:45 de la tarde (hora de Colombia). La transmisión oficial estará a cargo de Caracol TV y Canal RCN en sus señales principales.

Los usuarios de dispositivos móviles podrán seguir el partido, de manera gratuita, a través de YouTube, Ditu y la App Canal RCN.

Néstor Lorenzo responde a las críticas

Ambas selecciones vienen de perder en su última presentación: Perú cayó contra Canadá (2-0), mientras que la Selección Colombia sufrió por la falta de sus habituales titulares contra Paraguay (0-1).

Néstor Lorenzo recibió críticas tras el partido del pasado sábado y aseguró que pronto se empezarán a ver mejores presentaciones de la Tricolor. “Es muy difícil encontrar un buen funcionamiento con jugadores nuevos en tan poco tiempo”, declaró en su llegada a Miami.

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“Es una prueba y los jugadores la están asimilando bien”, agregó el técnico argentino.

Lorenzo confirmó que ante Perú seguirá cambiando algunas cosas para empezar a construir la nómina oficial hacia el Mundial 2030. “Estamos probando jugadores a ver si entran en el proceso. Estamos sacando conclusiones y muchas de ellas son de carácter individual”, sentenció.

Néstor Lorenzo, DT de la Selección Colombia Foto: AP Photo/Stephanie Scarbrough

Cambios en la alineación de Colombia

Las novedades arrancarían desde el arco. Kevin Mier se perfila para tomar la titularidad ante la selección de Perú, luego de que Álvaro Montero atajara contra México y Aldair Quintana hiciera lo propio frente a Paraguay.

En la zona defensiva volvería Daniel Muñoz como titular y en el centro del campo se espera la oportunidad para Matías Orozco, que ha dejado buenas sensaciones en los minutos jugados durante esta fecha FIFA.

En ataque podría llegar el descanso para Jhon Arias y Luis Javier Suárez, quienes fueron titulares ante México y Paraguay. En su lugar podrían sumarse Kevin Viveros y alguno de los dos creativos que Lorenzo convocó: Daniel Arcila de Club León o Juan Manuel Rengifo de Atlético Nacional.

¿A qué hora y dónde ver Colombia vs. Perú?