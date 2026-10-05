Santa Fe será local en otra ciudad: comunicado oficial tras no poder usar El Campín en Bogotá

Independiente Santa Fe volverá a jugar como local lejos de casa. Tal como sucedió en el partido de ida por la Liga Femenina 2026, el cuadro cardenal no podrá usar las instalaciones del Estadio El Campín y ha decidido mudarse al municipio de Mosquera.

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Este lunes, 5 de octubre, la Dimayor emitió un comunicado oficial anunciando los cambios en la programación para el partido por los octavos de final de la Copa BetPlay.

Así se jugará el duelo de Santa Fe vs. Fortaleza:

Lugar : Estadio Municipal de Mosquera

: Estadio Municipal de Mosquera Fecha : Domingo 11 de octubre

: Domingo 11 de octubre Hora : 2:00 p. m. (COL)

: 2:00 p. m. (COL) Canal de TV: Win Sports

En las próximas horas, Independiente Santa Fe estará informando el proceso para la compra de boletería y el ingreso de los hinchas al Estadio Municipal que tiene aforo para más de 5000 espectadores.

Santa Fe no da el brazo a torcer

Este es un nuevo mensaje de la dirigencia cardenal contra Sencia, empresa encargada de la administración del Estadio El Campín, con la que ya ha tenido roces en las últimas semanas por la ocupación del escenario para los conciertos de BTS.

Aunque ya no hay más fechas de la banda coreana en Bogotá, el desmonte de la tarima 360 y la restauración de la gramilla todavía se demoran unos días más.

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En este momento no hay fecha oficial para que los equipos bogotanos puedan volver a la que ha sido su casa históricamente; sin embargo, Santa Fe ya tomó cartas en el asunto y decidió mudarse a Mosquera para jugar su partido ante Fortaleza.

Millonarios, por su parte, ha decidido aplazar el duelo contra Once Caldas y todavía no hay una fecha tentativa para poderlo jugar. A finales de este mes habrá otros dos concierto en El Campín, esta vez encabezados por artistas locales como Fonseca (24 de octubre) y Ryan Castro (31 de octubre).

Estadio El Campín de Bogotá Foto: FIFA via Getty Images

Según el calendario entregado a los clubes de la capital, el Estadio El Campín será entregado por Sencia el día 16 de octubre. Los dirigentes cruzan los dedos para que esa fecha sea modificada y el escenario quede disponible a principios de la próxima semana.

De lo contrario, habrán nuevas modificaciones en la programación de la Dimayor. Santa Fe, por ejemplo, debería jugar contra Jaguares el próximo miércoles 14 de octubre y ese mismo rival se debe enfrentar a Millonarios el 17.

El último partido oficial que se jugó en El Campín, antes de los conciertos de BTS, fue el pasado 22 de septiembre. Ese día, Independiente Santa Fe cayó en condición de local contra Deportivo Cali gracias al gol del atacante venezolano Eduard Bello.