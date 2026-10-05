De Colombia para el mundo: la marca de belleza nacional que enamoró a Georgina Rodríguez y hoy la tiene como imagen oficial

La reconocida modelo y empresaria Georgina Rodríguez se convirtió en la nueva imagen de la marca de cuidado para el cabello Milagros, una empresa colombiana especializada en el cuidado y la reparación del cabello.

“Quiero hablar con la familia”: el llamado de Jhonny Rivera tras la trágica muerte de un fan en pleno concierto

La alianza, anunciada de manera simultánea con el lanzamiento de la línea profesional de la marca, busca afianzar la proyección internacional de la empresa en mercados clave como Estados Unidos y Latinoamérica.

Según explicaron voceros de la empresa, la colaboración con la celebridad no se dio bajo el esquema tradicional de pauta publicitaria.

De acuerdo con la versión de la marca, Rodríguez conoció y probó los productos de manera previa, incorporándolos a su rutina diaria de belleza antes de formalizar cualquier vínculo comercial o con la marca.

la marca de cuidado capilar que cautivó a Georgina Rodríguez Foto: Cortesía Milagros

Milagros no empezó en laboratorios gigantes. Arrancó como un negocio familiar con fórmulas hechas a mano en la cocina de una casa colombiana. Con el paso de los años, la empresa consolidó su canal de ventas y su presencia comercial a través del voz a voz, la recomendación directa y la fidelidad de sus clientas en el país.

“Queríamos que conociera Milagros de la misma manera en que lo han hecho nuestras consumidoras: probando nuestros productos y descubriendo sus resultados. Que Georgina haya decidido acompañarnos después de vivir esa experiencia representa muchísimo para la marca”, afirmó Vanessa Rojas, gerente general de Milagros.

La llegada de una figura global como Georgina Rodríguez (quien cuenta con un amplio número de seguidoras en las redes sociales y en la industria del entretenimiento) le permite a este emprendimiento colombiano crear un puente entre su origen y sus aspiraciones de posicionamiento en escenarios de talla miundial.

El anuncio de esta alianza coincide con la presentación de la nueva línea de productos de la compañía, desarrollada bajo el concepto: “El poder de la reparación profesional desde casa”.

Con esta nueva jugada, la empresa busca diversificar su oferta habitual y competir en el mercado de línea profesional especializada para el cuidado capilar.

“Son los dueños de la vía”: la fuerte denuncia de Carlos Calero tras incidente con bus de TransMilenio en Bogotá

La estrategia responde a una tendencia creciente en el sector cosmético, donde los consumidores buscan trasladar los protocolos de los centros de belleza a sus rutinas diarias.

Por ahora, el vínculo entre la celebridad española y la firma colombiana marca una etapa de transición estratégica para Milagros, que proyecta continuar con su plan de expansión internacional respaldada por la visibilidad mediática de su nueva embajadora.