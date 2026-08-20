Insultos entre Santos Borré y su DT en pleno Santa Fe vs. River Plate: video mostró lo tenso que fue

Independiente Santa Fe recibió en la noche del pasado miércoles a River Plate con motivo de la ida de los octavos de final en la Copa Sudamericana.

Si bien el elenco argentino, por su historia, se proyectaba como el favorito, no logró sacar un buen resultado de Bogotá y arañó un empate 0-0. Las opciones más claras las tuvo el rojo capitalino, que desperdició en los pies de Nahuel Bustos y Hugo Rodallega.

El goleador de Santa Fe, Hugo Rodallega, fue bien controlado por la defensa de River Plate. Foto: Colprensa

De no haber sido por los fallos de Santa Fe, el resultado a favor de los locales hubiera puesto en una situación sumamente compleja a los de Buenos Aires. Y es que, a pesar de no haber ganador, el millonario se sintió sumamente incómodo en El Campín.

Desaciertos de su defensa, pases errados, además de movimientos que no servían para el trámite del partido, dejaron ver discusiones entre ellos mismos. Una que resonó en redes sociales la libraron Rafael Santos Borré y el DT, ‘Chacho’ Coudet.

“Cerrá el cul…”

Cámaras de la transmisión a cargo de ESPN tomaron el enfado del entrenador con el atacante por no hacer algo que le estaba pidiendo: “Arranca hacia adentro, dale. Agárrala”.

Al parecer, Borré le pidió calma a su jefe ante tantas indicaciones y fue motivo para que Coudet le tirara: “Cierra el culo, carajo”.

"CERRÁ EL C..." ¡El Chacho Coudet enfurecido con Borré!



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Una vez terminado el partido, el atacante que no estuvo con la Selección Colombia en el pasado Mundial 2026 fue preguntado por dicho altercado. Allí trató de minimizar todo al decir: “Jugada de partido que me pedía que estuviera más fijo para sostener al equipo”.

Borré se defendió al decir cuál era su propósito al no hacer la tarea tal cual se la pedían: “No le quería dar tanta referencia a los centrales de Santa Fe”.

¿Qué pasó entre Coudet y Borré?



El propio colombiano respondió en zona mixta sobre su discusión con el DT y el análsis del Santa Fe 0-0 River Plate por la ida de octavos de Sudamericana.



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Sobre el desenlace que tuvo la situación, Borré aseveró que “ya después lo conversamos y quedó ahí“.

Coudet también le bajó el tono al encontronazo en la rueda de prensa posterior: “Con los jugadores a veces te cruzás, pero yo no le doy importancia, no pasa nada.”

“Ya los conozco a todos y tenemos un nivel desde la parte humana importante, muy bueno”, cerró diciendo el entrenador argentino.

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Finalmente, analizó el partido que hicieron sus dirigidos y se mostró inconforme por no lograr tener un nivel bueno entre un juego y otro: “Me hubiese gustado que vieran un fútbol como se vio el otro día, pero el contexto era este y creo que todos hubiésemos firmado el empate antes del partido, por el todo”, culminó.

Se define en Buenos Aires

Para el partido de vuelta a disputarse en el Más Monumental, quedó todo abierto en la llave de octavos. Dicho juego está programado para el próximo miércoles, 26 de agosto, desde las 7:30 p. m.

En caso tal de que Santa Fe logre la épica de ganar y clasificar en Argentina, se enfrentará en la siguiente ronda al ganador en la llave de Vasco Da Gama (Brasil) y Olimpia (Paraguay) que juegan la vuelta este 20 de agosto (0-0 global).