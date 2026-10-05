Cristiano Ronaldo se cambió de ‘look’ tras su polémica salida de Portugal: así reapareció

Cristiano Ronaldo está de regreso en Arabia Saudita y retomó entrenamientos con el Al-Nassr. El astro luso viene de atravesar días turbulentos por su retiro de la concentración de Portugal y las tensiones internas con el técnico Jorge Jesus.

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A través de redes sociales, el equipo saudí le dio la bienvenida a Cristiano y mostró su nuevo cambio de ‘look’ para afrontar los próximos partidos del campeonato local.

CR7 dejó a un lado la tintura de color dorado que venía utilizando hace unas semanas y se rapó al estilo militar. Esta nueva apariencia evoca sus épocas como jugador de la Juventus, donde conquistó varios títulos como compañero del colombiano Juan Guillermo Cuadrado.

Aunque en Portugal se sigue hablando de su disputa con el cuerpo técnico y el posible retiro definitivo de la selección nacional, Cristiano volvió a Riad con una sonrisa en rostro.

“El mejor deportista del mundo, en el corazón de Najd, con Al-Nassr”, escribió el equipo saudí junto a las primeras imágenes de su máximo referente en la sede deportiva.

Cristiano regresó antes de lo pensado

Se suponía que Cristiano Ronaldo iba a regresar entre martes y miércoles, después del partido contra Noruega en condición de local; sin embargo, su salida repentina de la concentración le permitió cambiar de planes y presentarse en la sede deportiva del Al-Nassr mucho antes de lo pensado.

Cristiano se refugió unos días junto a su familia y el domingo emprendió vuelo de regreso a Riad, la que ha sido su casa desde que firmó contrato en diciembre de 2022.

Cristiano Ronaldo, delantero de Portugal, en su regreso a entrenamientos con el Al-Nassr Foto: @AlNassrFC

Jorge Jesus le abrió las puertas

Mientras tanto, el técnico de Portugal lo invitó a hacer las paces y ser convocado para los dos últimos partidos de la Nations League en noviembre. “Para la próxima ventana internacional será convocado (...) Podemos hablar antes de la próxima convocatoria, pero Cris es quien va a decidir”, declaró Jorge Jesus en rueda de prensa.

“Con Cris es diferente, el símbolo que hizo que fuera diferente, pero eso, para mí, no fue un problema. Por eso digo: si Cris quiere, si está jugando en el Al-Nassr, en la próxima convocatoria estará dentro”, añadió.

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Jorge Jesus insiste en que se sobredimensionó el hecho de que no saliera a jugar después de calentar en el segundo partido de esta fecha FIFA en Oslo. “Él es una referencia mundial”, insistió el DT, quien dejó en manos del astro luso la decisión de seguir o no en la selección.

“Él es quien va a decidir porque fue así como hablamos los dos”, sentenció.

En su última publicación de Instagram, Cristiano Ronaldo aseguró que más adelante contaría los detalles de lo sucedido y haría pública su decisión sobre volver o retirarse de la selección portuguesa.