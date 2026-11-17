Al mismo tiempo que Argentina tuvo que empezar un nuevo proceso sin su máxima estrella, Lionel Messi, a Portugal le correspondió igual después de que Cristiano Ronaldo se despidiera del elenco luso.

El adiós de ambas estrellas de sus países estuvo contrastado; mientras el argentino se fue entre aplausos y elogios, el portugués se apartó por decisión propia luego de maltratos vividos.

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Recientemente, Portugal jugó con Dinamarca por la Liga de las Naciones de la UEFA. Fue un marcador abultado en contra de los dirigidos por Jorge Jesús que hizo recordar la incidencia de CR7.

Como era de esperarse, el resultado le trajo al DT y la nueva camada portuguesa todo tipo de críticas, siendo una de las más feroces la de la mamá de Cristiano, Dolores Aveiro.

En una atención a medios reciente que tuvo la mujer, se mostró dichosa por dicha caída: “La derrota contra Dinamarca estaba bien merecida, estaba contenta por ello”.

En pocas palabras, la madre de CR7 refleja un 'no nos hagamos' con el tema Portugal - Cristiano. 💣 — AS USA Latino (@US_diarioas) November 16, 2026

Sobre las intenciones de un homenaje para el futbolista por parte de su país, Dolores se mostró alejada de dicha chance: “El homenaje debería haberse realizado en su presencia”.

Con un evidente dolor por la manera en la que Ronaldo se tuvo que despedir de Portugal, la madre del delantero lanzó un recado: “Sus compañeros de selección no han mostrado cariño y respeto. Él también lo siente así. No se le ha respetado, ni siquiera sus compañeros”.

DT de Portugal le responde

Jesús, que fue marcado de por vida por el pleito con el astro portugués, contestó a las palabras de Dolores, entendiendo como dolor de madre lo que había manifestado.

“Entiendo lo que dijo la madre de Cristiano, al fin y al cabo, una madre es una madre… Todo esto es normal y comprensible”, emitió el técnico sin dar más trascendencia.

Jorge Jesus y un altercado con Cristiano Ronaldo en Portugal acabó la carrera del goleador en su selección. Foto: Getty Images

En retaliación al mal trato que manifestaron sentir en la selección, la madre de Cristiano Ronaldo ha prometido que en el club donde inició su carrera deportiva es donde le harán los honores que merece.

“Es aquí, en el Sporting, donde le vamos a rendir homenaje. Aquí se reconoce su valor”, destacó.

Doloroso adiós de Portugal para CR7

La salida de Cristiano Ronaldo de la selección de Portugal estuvo marcada por una polémica con el entrenador Jorge Jesus, que terminó por acelerar su despedida del combinado nacional.

El conflicto comenzó el 27 de septiembre, cuando el delantero permaneció en el banco durante los 90 minutos del partido contra Noruega, pese a haber calentado durante más de media hora. Según CR7, el técnico le había prometido minutos y no cumplió su palabra.

Cristiano Ronaldo dejó vacante la cinta de capitán tras su retiro. Foto: Getty Images

La situación empeoró días después, cuando el capitán abandonó la concentración portuguesa en Copenhague, antes del compromiso frente a Dinamarca. La Federación lo sancionó con 30 días de suspensión y una multa de 255 euros.

Finalmente, el 5 de noviembre de 2026, Ronaldo anunció su retiro internacional tras 23 años, 234 partidos y 146 goles.

El anhelo para el jugador de época es llegar a los 1.000 goles como profesional. Con Al-Nassr es factible que deribe dicha cifra estando a 15 goles.