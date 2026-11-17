Discreto, eficaz y respaldado por un buen balance al frente de la Federación Francesa de Fútbol (FFF), Philippe Diallo es, contra todo pronóstico, la alternativa propuesta por la UEFA para pelearle la presidencia de la FIFA a Gianni Infantino.

Gerard Piqué, dueño del FC Andorra, criticó la sanción a Jesús Owono: le puso adjetivos

Mientras se debatía sobre las posibles candidaturas del mítico entrenador Arsène Wenger o de Lise Klaveness, presidenta de la Federación Noruega y una de las líderes que más se ha posicionado contra Infantino, Diallo surge en último momento como el gran aspirante.

Diallo, de 63 años, tomó las riendas de la FFF en enero de 2023, cuando su antiguo presidente, Noël Le Graët, era empujado hacia la salida, debilitado desde todos los frentes por polémicas y acusaciones de acoso sexual.

En casi cuatro años en la presidencia, Diallo ha devuelto su credibilidad a la mayor federación deportiva de Francia, tanto en el plano deportivo como en el económico. Entre sus más recientes decisiones se encuentra la renovación del contrato con Nike hasta 2034 y el fichaje de Zinedine Zidane como nuevo entrenador.

Philippe Diallo le apunta a la mayoría absoluta

En sus primeras declaraciones como candidato oficial a la presidencia de la FIFA, Diallo asegura que ya recibió apoyo de otras federaciones por fuera de Europa.

“Hay que sumar 106 votos, es la mayoría absoluta. Teniendo el apoyo unánime de la UEFA tengo ya un número de votos considerable. Ahora me corresponde a mí, y a todo mi equipo, convencer a los demás continentes, pero de manera espontánea. Desde ayer, he recibido ya muestras de apoyo fuertes y firmes desde otros continentes, que se irán conociendo en los próximos días”, declaró a los periodistas en la sede de la FFF en París.

Paraguay logró lo que Brasil no pudo vs. Japón: cierre de la fecha Fifa con final feliz para Sudamérica

Dirigida por su presidente esloveno, Aleksandar Ceferin, la UEFA ha liderado la oposición a Infantino en los últimos meses, especialmente desde que en julio se conocieron sus planes para abrir las competiciones de la FIFA a inversores privados, incluido el Mundial.

Ante la oleada de reacciones en contra, que incluyó una amenaza de boicot de la UEFA, Infantino terminó renunciando a su proyecto.

Philippe Diallo, presidente de la Federación Francesa de Fútbol Foto: AP Photo/Thibault Camus

“Ya no puede haber una gobernanza en solitario en la que los grandes asuntos del fútbol se decidan a escondidas, sin transparencia, sin consultar a las partes afectadas, sin activar el Comex (el Comité Ejecutivo)”, estimó Diallo. “Voy a aportar la visión de una gobernanza abierta, colegiada, en la cual las instancias puedan ejercer realmente su papel”, prometió.

Infantino, en el puesto desde 2016, ha recibido ya el apoyo de las confederaciones de África (CAF), Sudamérica (Conmebol) y Asia (AFC), lo que pronostica una lucha cerrada en las elecciones de marzo del próximo año.

*Con información de la AFP.