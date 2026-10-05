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Colombia vs. Perú: inteligencia artificial pronostica marcador final y ganador

La IA pronostica un buen resultado para Colombia, a pesar de las caídas contra México y Paraguay.

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Redacción Deportes
5 de octubre de 2026 a las 5:39 p. m.
La IA pronosticó marcador y ganador del partido entre Colombia y Perú.
La IA pronosticó marcador y ganador del partido entre Colombia y Perú. Foto: Getty Images.

Este martes, 6 de octubre de 2026, la Selección Colombia jugará un amistoso contra Perú. El duelo será en el Nu Stadium de Miami, a partir de las 6:45 p.m. (hora peruana y colombiana).

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Será el último amistoso de la Selección Colombia, de los tres que programó en esta fecha Fifa. La Tricolor no ha podido ganar, luego de empatar con México (1-1) y caer ante Paraguay (1-0).

Sin embargo, la inteligencia artificial (IA) pronostica un triunfo de Colombia sobre Perú. De concretarse, sería un respiro para el equipo de Lorenzo, el mismo que se encuentra en proceso de renovación.

IA pronostica triunfo de Colombia sobre Perú (1-0)

Gemini argumentó: “Considerando los antecedentes inmediatos y las alineaciones proyectadas para el amistoso en Miami, el encuentro se perfila como un duelo cerrado, muy trabado en el mediocampo y con escaso margen de diferencia. Ambos equipos vienen con bajo ritmo goleador tras sus compromisos previos en esta fecha FIFA —donde Colombia cedió ante Paraguay y empató con México, mientras que Perú sufrió un revés frente a Canadá y empató con México”.

Y añadió: “No obstante, el plantel colombiano mantiene un piso de jerarquía individual superior en su zona defensiva con nombres como Dávinson Sánchez y Jhon Lucumí, lo que, sumado al dinamismo en ataque de recambios como Yáser Asprilla, le da la ventaja suficiente para descifrar el bloque defensivo peruano y marcar la mínima diferencia a su favor”.

HARRISON, NEW JERSEY - OCTOBER 02: Jhon Arias #10 of Colombia reacts during the second half of an International Friendly match between Colombia and Paraguay at Sports Illustrated Stadium on October 02, 2026 in Harrison, New Jersey. Paraguay defeated Colombia 1-0. (Photo by Elsa/Getty Images)
Para la IA, será triunfo de Colombia sobre Perú. Foto: Getty Images

Néstor Lorenzo explica la renovación que vive Colombia

Hay un mensaje constante desde la Selección Colombia, y es paciencia en medio de la renovación.

Es cierto que los cafeteros no han conseguido los resultados esperados en estos amistosos de septiembre y octubre, pero Lorenzo y su staff plantean que hay una evidente transición en el combinado nacional.

Sin referentes como James Rodríguez ni Juan Fernando Quintero, además de la ausencia momentánea de Luis Díaz, Colombia mira alternativas en jóvenes como Matías Orozco, Yaser Asprilla o Samuel Velásquez.

“Estamos probando jugadores para ver si entran en el proceso”, le dijo Lorenzo a la prensa, luego de la derrota contra Paraguay y previo al venidero juego contra Perú.

El objetivo principal de Néstor Lorenzo y su cuerpo técnico es armar una nómina competitiva que haga frente a la Copa América 2028, y que encare las eliminatorias al Mundial 2030.

GUADALAJARA, MEXICO - JUNE 23: Colombia Head Coach Nestor Lorenzo looks on prior to the FIFA World Cup 2026 Group K match between Colombia and Congo DR at Guadalajara Stadium on June 23, 2026 in Guadalajara, Mexico. (Photo by Martín Fonseca/Eurasia Sport Images/Getty Images)
Néstor Lorenzo llama a la calma e insiste en que Colombia encara un proceso de renovación tras el Mundial 2026. Foto: Getty Images

Eso sí, aún hay bastante expectativa en Sudamérica por conocer cómo se van a jugar las eliminatorias Conmebol al 2030, pues Argentina, Uruguay y Paraguay ya están clasificados por ser anfitriones.