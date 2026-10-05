¿Su carro quedó afectado por el granizo en Bogotá? Revise estos daños y evite que el problema empeore

Durante la tarde de este lunes 5 de octubre de 2026, una fuerte granizada ha impactado la mayor parte de la ciudad de Bogotá. Videos compartidos en redes sociales por usuarios demuestran el panorama, reflejando vías y calles de la capital teñidas de blanco, dando la impresión como si estuviera nevando.

Como si fuera nieve: cae fuerte granizada en el occidente de Bogotá, dejó impactantes imágenes

Estos hechos han provocado el cierre de varias operaciones, entre ellas vuelos con origen o destino en el Aeropuerto Internacional El Dorado. La Aeronáutica Civil, a través de sus páginas oficiales, informó que, ante las condiciones meteorológicas que se viven actualmente, no se puede operar con seguridad.

#BOGOTÁ. ​A esta hora, se registra una fuerte granizada sobre diferentes sectores de la capital, generando inundaciones en avenidas principales. Las autoridades piden a los conductores transitar con máxima precaución, reducir la velocidad para evitar accidentes. 📹 COMPLETOS👉 https://t.co/t6MIMO77Zn — Pasa en Bogotá | Sr Bacca🐮 (@PasaenBogota) October 5, 2026

Los registros de granizado han impactado bastante a la movilidad de Bogotá, en donde varios conductores han optado por quedarse debajo de los puentes vehiculares de la ciudad para evitar algún daño.

Si bien las condiciones actuales traen varias problemáticas a los conductores, existen varias formas en las que pueden transitar seguras en casos como estos.

3:40 p.m #AEstaHora | 🌧️Se presentan fuerte lluvias con encharcamiento en gran parte de la ciudad. ⚠️Conducir con cuidado. https://t.co/PQ1Bzg3hnN — Bogotá Tránsito (@BogotaTransito) October 5, 2026

¿Cómo conducir seguro en momentos de granizo?

De acuerdo con Rodi Motor Services, existen varias formas en las que usuarios pueden manejar de forma segura sus vehículos si se encuentran en una zona de granizo.

Una de las recomendaciones es bajar la velocidad y aumentar la distancia de seguridad. Apenas haya presencia de granizo, lo ideal es ir disminuyendo la marcha sin detenerse.

El granizo se encarga de crear una superficie resbaladiza en las vías, aumentando el riesgo de derrapes y reduciendo la eficacia de los frenos. Cuando se está bajando la velocidad del carro, el conductor tendrá mayor capacidad de maniobrar y reaccionar con mayor margen ante cualquier imprevisto.

Es sumamente fundamental que el usuario verifique si a su alrededor hay presencia de otros vehículos; en caso de tener uno adelante, se necesita mantener la distancia para evitar colisiones por frenazos bruscos.

Las tormentas de granizo se encargan de disminuir la visibilidad para los conductores, por lo que se aconseja encender las luces de cruce para que los demás conductores puedan ver mejor. Se tiene que evitar el uso de luces altas o largas, ya que estas se pueden reflejar en el hielo y cegar temporalmente a otros usuarios.

Si las condiciones meteorológicas siguen empeorando en cuestión de minutos y se vuelven extremas, lo mejor que se puede hacer es buscar un área segura para detenerse. La recomendación es orientar el carro frente al granizo, parar y ponerse a cubierto.

Hay que asegurar que la zona en la que se estacionó el vehículo esté lejos de árboles o estructuras propensas a caer.