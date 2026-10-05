La Aeronáutica Civil ordenó durante la tarde de este lunes, 5 de octubre, detener temporalmente las operaciones de los vuelos con origen o destino en el Aeropuerto Internacional El Dorado, debido a las difíciles condiciones meteorológicas que se registraron en Bogotá.

La autoridad aeronáutica explicó que se decretó un ground stop, una medida que impide temporalmente el despegue de vuelos que tengan como destino El Dorado y restringe las operaciones desde la terminal aérea, mientras se recuperan las condiciones necesarias para operar con seguridad.

“Por fuerte tormenta, visibilidad reducida y falla en comunicaciones, se decreta ground stop para todos los vuelos con origen/destino al Aeropuerto El Dorado”, informó la Aeronáutica Civil.

La entidad pidió a los pasajeros consultar directamente con sus aerolíneas el estado de sus vuelos, ante las afectaciones que pueda generar la medida.

Lluvias y granizo dejaron varias emergencias en Bogotá

El director del Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (Idiger), Guillermo Escobar, entregó un balance de las afectaciones provocadas por las fuertes lluvias y granizadas registradas durante la tarde de este lunes en Bogotá.

De acuerdo con el funcionario, las precipitaciones golpearon principalmente sectores de Kennedy, Engativá y algunas zonas de Suba. Explicó que, pese a la influencia del fenómeno de El Niño, este tipo de episodios puede presentarse debido a las altas temperaturas y al ingreso de humedad a la capital.

Escobar señaló que durante la mañana se registraron temperaturas cercanas a los 24 grados y advirtió que las lluvias intensas podrían repetirse durante octubre y noviembre, por lo que pidió a los ciudadanos mantenerse preparados.

Como si fuera nieve: cae fuerte granizada en el occidente de Bogotá, dejó impactantes imágenes

El balance preliminar dejó cerca de cinco emergencias relacionadas con la caída o afectación de árboles, además de encharcamientos en vías, inundaciones por reflujo de aguas negras y lluvias, y afectaciones en estructuras livianas, como cubiertas de terrazas y zonas de parqueo.

Finalmente, el Idiger recomendó limpiar los sistemas de drenaje de las viviendas, revisar el estado de las edificaciones y reportar cualquier emergencia a la línea 123.

Videos difundidos en redes sociales mostraron calles, parques y zonas verdes cubiertos por una gruesa capa de granizo, mientras que en algunos corredores viales se registraron acumulaciones de agua que dificultaron la movilidad.

Las autoridades recomendaron conducir con precaución y reducir la velocidad mientras persistan las lluvias. Por su parte, la Aeronáutica Civil señaló que continuará informando sobre la evolución de las operaciones en El Dorado.