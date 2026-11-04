Escándalo de los helicópteros MI-17 salpica a funcionarios de Aerocivil. La Fiscalía tomó importante decisión

El millonario contrato para el mantenimiento de los helicópteros MI-17 del Ejército Nacional, que tiene una lista de funcionarios públicos salpicados en presuntos hechos de corrupción, ahora incluyó a la Aeronáutica Civil de Colombia.

Exclusivo: “Compromete la capacidad de respuesta del Ejército”. El crítico informe sobre los helicópteros M-17

Ante un juez de control de garantías, la Fiscalía imputó cargos en contra de un funcionario de inspección de Seguridad Operacional de la Aerocivil por su presunta responsabilidad en las irregularidades que derivaron en una certificación de idoneidad para una empresa que se quedó con el multimillonario contrato de mantenimiento de los helicópteros militares.

“La Fiscalía General de la Nación judicializó a Juan Enrique Brenez Vanegas, inspector de Seguridad Operacional de la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil (Aerocivil), por su posible responsabilidad en irregularidades relacionadas con la certificación de una empresa que acompañaba técnicamente a la compañía que obtuvo un contrato”, señaló la Fiscalía.

Una fiscal de la Dirección Contra la Corrupción presentó ante los jueces los elementos de prueba que advierten como este funcionario incluso viajó a los Estados Unidos para hacer una supuesta inspección con la que finalmente la Aerocivil dio el certificado o el aval para que se firmara ese contrato por 32 millones de dólares.

“Entre el 11 y el 15 de noviembre de 2024, el funcionario viajó a Florida (Estados Unidos) para adelantar una inspección dentro del trámite administrativo de renovación del Certificado de Funcionamiento y la solicitud de nuevas capacidades de una compañía que participaba en el proceso de adjudicación del mencionado contrato”, insistió el ente acusador.

En criterio de los investigadores, este funcionario de la Aeronáutica Civil, llevó a un engaño a la misma entidad que luego, y a partir de sus supuestas inspecciones, entregó los avales correspondientes y de esta manera completar el trámite irregular para contratar el mantenimiento de los helicópteros MI-17 del Ejército Nacional.

El trámite irregular para contratar el mantenimiento de los helicópteros MI-17 Foto: SEMANA

La Fiscalía imputó a Juan Enrique Brenez los delitos de fraude procesal y falsedad ideológica en documento público. Luego de avalar la imputación, el juez le preguntó al funcionario si aceptaba los cargos, la respuesta fue negativa.