A unos 149 kilómetros de Bogotá fue capturado por parte del Ejército y la Policía, alias Cristóbal Pérez. Según la información, la detención de este sujeto quien es el segundo cabecilla de la estructura Teófilo Forero de las disidencias de las Farc de la Segunda Marquetalia de Iván Mordisco.

Sobre la captura de esta persona dijo el presidente Abelardo De La Espriella que: “en Caparrapí, Cundinamarca, nuestra Fuerza Pública capturó a Wilmer Castillo Duarte, alias “Cristóbal Pérez”, segundo cabecilla de la estructura narcoterrorista Teófilo Forero, de la Segunda Marquetalia, facción de Iván Márquez".

Así mismo dijo el Jefe de Estado que “este peligroso cabecilla llevaba nueve años en la organización criminal y tenía bajo su control comisiones armadas y redes de extorsión en Huila y Caquetá. Es señalado de ordenar homicidios, secuestros y extorsiones, así como de participar en el asesinato de tres personas en Florencia y en la incineración de una ambulancia en Hobo, Huila”.

Capturado alias Cristóbal Pérez, cabecilla de las disidencias de Farc, Segunda Marquetalia. Foto: Ejército

Y sentenció el presidente que: “con esta captura golpeamos la estructura de mando de estos criminales, debilitamos sus finanzas ilegales y frenamos sus pretensiones de expansión territorial. ¡Que les quede claro! No habrá escondite ni refugio seguro para quienes asesinan, extorsionan y siembran el terror entre los colombianos".

Sobre el perfil del criminal indicaron fuentes militares que alias Cristóbal Pérez, constreñía a la población civil, ejercía control sobre extorsiones, había participado en homicidios, en actos de terrorismo, entre otros.

Así mismo la inteligencia militar señala que llevaría más de nueve años en la organización criminal de las disidencias de las Farc de Márquez.

Organigrama Teófilo Forero de la Segunda Marquetalia. Foto: Ejército

El cabecilla principal de la Teófilo Forero es alias Doble Cero, Edison Rojas Silva. Este brazo armado tendría en sus filas cerca de 110 hombre armados y 85 en redes de apoyo.