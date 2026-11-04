¿Feria de Cali 2026 está garantizada tras el terremoto? Alcalde Alejandro Eder responde

El alcalde Cali, Alejandro Eder, habló con El Debate, de SEMANA. En el marco de la entrevista, el mandatario de los caleños fue consultado por la Feria de Cali, teniendo en cuenta que la ciudad intenta pararse tras el terremoto del 10 de agosto de 2026.

Según confirmó, la Feria de Cali 2026 sí está contemplada del 25 al 30 de diciembre de 2026. “Claro que está garantizada y no solo está garantizada, sino que la estamos impulsando porque necesitamos reactivar a Cali anímicamente y económicamente”, aseguró Eder.

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La entrevista completa con Alejandro Eder, alcalde de Cali:

“Por eso nosotros los grandes eventos, digamos, después del sismo, desafortunadamente tuvimos que cancelar el Petronio y tuvimos que cancelar AgroExpo Cali, pero hemos hecho un esfuerzo por mantener otros grandes eventos, como grandes conciertos, ya estuvo Ryan Castro hace unas semanas, como el Giro de Rigo que fue la semana pasada. Llegaron 30-000 personas a Cali, en los hoteles se llenaron en un 80% hubo un derrame económico en la ciudad de 90.000 millones de pesos y la Feria este año, lo que le planteaba a mi equipo es que sea la mejor feria en los 70 años que ha habido feria de Cali”, agregó.

“En esta feria vamos a hacer dos cosas. Primero la feria ordinaria, por así decirlo, lo que ya sabemos, el mega concierto, el concierto de música urbana, el salsódromo, el festival de melómanos, es decir, lo que siempre es la Feria de Cali, pero va a tener un componente que va a ser de día y familiar, es decir, no solo hablamos y lo hablé yo personalmente con distintos grupos de víctimas del sismo, que ellos qué opinaban de tener una feria ejemplar este año para reactivar la ciudad y estuvieron de acuerdo, solo decía: ‘Por favor, no se olviden de las familias, que haya espacios para niños, que haya espacios para uno poder salir de día o espacios nocturnos para que se puedan gozar en familia’. Entonces, por ejemplo, en Cali tenemos una iniciativa que son los borondos”, agregó.

“Los borondos son que vamos rotando cada fin de semana y se cierra un barrio comercial, por ejemplo, Granada o El Peñón o Ciudad Jardín y si hacen se cierran las calles se peatonalizan, los negocios pueden sacar, por ejemplo, los restaurantes sacan las mesas en la calle y hay ventas en la calle. Eso lo hacemos cada fin de semana. Durante la feria, los 5 días de la feria vamos a tener borondos por toda la ciudad, en el norte, en el sur, en el oriente y de esta manera pues va a haber más espacio. Entonces, ahí la invitación a todos los colombianos. Si quieren apoyar a Cali y quieren apoyar la reconstrucción de Cali, lo primero es recordar que esto no ha pasado, es decir, esto apenas comienza empieza es una maratón que durará 4 años, pero la mejor forma de apoyar es visitando a Cali. Vengan a Cali. A los que estuvieron ahorita en el Giro de Rigo, muchas gracias por haber estado”, acentuó el alcalde de Cali.

“Recuerden que viene el el Mundial de Salsa. Vamos a hacer, además, una muestra de la cultura del Pacífico ahorita en noviembre, como no se pudo hacer el Petronio, pues tendremos un mini Petronio, por así decirlo, y viene la Feria de Cali. Vengan y nos visitan, gocen en Cali, Cali está más bella que nunca, Cali está de moda. Recuerden que Cali es donde debes estar”, puntualizó.