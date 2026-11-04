Alejandro Eder dijo qué piensa de la Ley de Sometimiento y habló de cómo De La Espriella encara delincuentes: “Hay que valorar”

Alejandro Eder, alcalde de Cali, habló en El Debate de SEMANA acerca de la Ley de Sometimiento, que fue aprobada recientemente por el Congreso y que permitirá al Gobierno de Abelardo De La Espriella avanzar en su política de seguridad.

El mandatario aseguró que está totalmente de acuerdo con la iniciativa del Ejecutivo para combatir a los grupos armados. “Yo estoy convencido de que en Colombia ya no hay nada más de qué hablar”, comentó.

“Lo que hoy tenemos son unos ejércitos de traquetos que están vendiendo cocaína, están acabando con el medio ambiente, están reclutando niños como negocio para extorsionar porque siente que ahí no les va a pasar nada”, agregó.

Por todo esto, desde su punto de vista, la única opción que existe es que el Estado muestre toda su fuerza, por lo que esto se refleja en la Ley de Sometimiento.

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En ese sentido, señaló que ya no se pueden tener más negociaciones de paz con los delincuentes, ya que siempre terminan incumpliendo y lo toman como un juego. “No hay nada de qué negociar con un traqueto”, afirmó.

“Estos grupos no están buscando ni la transformación social de Colombia, ni una revolución política, no están buscando nada distinto a enriquecerse”, añadió.

Eder sostuvo que para que los criminales se sometan, esta ley debe ir acompañada de una política de seguridad contundente, ya que esto hará que se terminen doblegando.

“Tiene que sentirse la fuerza del Estado, y si algo hemos visto en estos tres meses del presidente, es que por fin se volvió a sentir esto”, apuntó.

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El alcalde de Cali también se refirió a la forma en la que el jefe de Estado ha encarado a varios delincuentes después de que son capturados en operativos en distintas ciudades.

El mandatario afirmó que De La Espriella está llenando de nuevo de moral a la Fuerza Pública y le hizo un pedido a los colombianos. “Hay que valorar a los policías y soldados de Colombia”, dijo.

“Miren cómo han reaccionado en solo tres meses para ir recuperando la seguridad en el país. Lo que faltaba era liderazgo, que sintieran el cariño y el apoyo, y si el presidente está logrando eso acompañando algunos operativos, pues que Dios lo bendiga y que lo siga haciendo”, agregó.

En esa línea, señaló que lo que pasaba es que durante la administración anterior no le dejaban hacer su trabajo a laa autoridades. “La seguridad es un derecho sagrado para todos y en especial en una democracia”, expresó.