A Alejandro Eder le preguntaron por la Ley de Rescate Económico y así respondió; mencionó a Petro

El pasado jueves, 29 de octubre, el Gobierno de Abelardo De La Espriella radicó en el Congreso de la República el proyecto de Ley de Rescate Económico que busca aliviar la crisis fiscal del país.

Se trata de un proyecto que ha generado una tormenta política en el país, teniendo en cuenta que, de pasar en el Congreso de la República, tocará el bolsillo de los colombianos.

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Precisamente, en El Debate de SEMANA, Alejandro Eder, alcalde de Cali, fue consultado sobre el proyecto de Ley de Rescate Económico.

“Yo estoy de acuerdo de que se tiene que rescatar la economía de Colombia. Colombia hoy es un país que está sobreendeudado, que tiene los gastos absolutamente disparados, porque si bien no se materializaron los apoyos del gobierno Petro, lo que sí se ve es que los gastos se dispararon y ahí yo sí creo que debe haber una investigación para ver, para dónde se fue toda esa plata, porque nunca habían sido tan altos los gastos de la nación y la nación está además sobreendeudada a unas tasas demasiado altas”, dijo Eder en El Debate.

En tal sentido, el alcalde de Cali dijo enfáticamente que, si bien no es lo deseable, este proyecto de Ley de Rescate Económico, sí se debe llevar a cabo.

“Entonces, que se tenga que hacer esta apretada de la correa, por así decirlo, de que tenga que haber una reforma de financiación con el tema de los impuestos, yo creo que no es lo deseable, pero es necesario”, aseguró en El Debate.

Así mismo, Eder afirmó que ese proyecto del Gobierno De La Espriella está planteado de modo que no termine afectando a las personas de bajos recursos.

“Y yo sí quiero resaltar algo que no se puede perder de vista y es que como se está diseñando esa ley de financiamiento, es de una forma en que no termine afectando a los más necesitados, aprovechando la tecnología además, para que por ejemplo pueda haber devolución de IVA... creo que es total para las personas de los estratos más bajos en ciertos productos, y creo que eso va a ayudar también a que se mueva más la economía. Lo más importante de eso es recortar los gastos de la nación”, aseveró el alcalde de Cali.

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En línea con lo anterior, el mandatario de Cali reveló que en su administración se van a llevar a cabo unos recortes presupuestales, apuntándole precisamente a la austeridad que tanto viene insistiendo el Gobierno nacional.

Yesid Lancheros, director de SEMANA, en El Debate con Alejandro Eder, alcalde de Cali. Foto: JUAN CARLOS SIERRA PARDO

“En Cali también estamos en ese proceso. Vamos a hacer unos recortes muy importantes, porque obviamente las finanzas fueron afectadas luego del sismo, pero también hay que buscar que la mayor cantidad de los recursos públicos lleguen es al pueblo. Entonces yo resalto eso de la ley de financiamiento. No es simplemente subir impuestos para seguir gastando lo mismo. Subir impuestos, pero al mismo tiempo disminuir los costos”, advirtió Eder en El Debate de SEMANA.