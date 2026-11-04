Alcalde Alejandro Eder contó lo que ha pasado con el Fondo Milagro desde que ocurrió el terremoto: “No tengo otra forma”

El alcalde Alejandro Eder habló en El Debate de SEMANA sobre cómo va la reconstrucción y la atención a la ciudad de Cali tras lo que fue el terremoto del pasado 10 de agosto.

La capital del Valle del Cauca fue una de las zonas más golpeadas por el movimiento telúrico, por lo que además de muertos y heridos, varias estructuras quedaron gravemente afectadas y muchas personas lo perdieron todo.

El mandatario se refirió a cómo avanza el trabajo en conjunto con el Gobierno del presidente Abelardo De La Espriella y la forma en la que está funcionando el Fondo Milagro.

“Yo quiero decir que el apoyo del Gobierno nacional a Cali ha sido excepcional, no tengo otra forma de decirlo”, comentó.

Eder aseguró que el jefe de Estado comenzó a ayudar desde el primer momento a la ciudad tras lo ocurrido en la tragedia. “No nos han desamparado”, señaló.

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Muestra de ello, según dijo, es que en su momento se enviaron rescatistas y pie de fuerza, lo que permitió tener la mejor atención, dentro de lo posible, después del potente terremoto.

“Hemos trabajado con el Fondo Milagro temas estratégicos como por ejemplo resolverle a las personas más afectadas por el sismo: identificamos 155 familias que son las que han recibido esta bonificación del Fondo de 159 millones de pesos para resolver el tema de la vivienda”, contó.

Estas personas son, de acuerdo con él, los allegados de las víctimas que lastimosamente fallecieron en el terremoto y también familias muy vulnerables que resultaron gravemente afectadas y lo perdieron todo.

Sumado a esto, el alcalde indicó que hace dos semanas comenzaron a trabajar con el Fondo Milagro para financiar demoliciones, de las cuales ya se han llevado a cabo 20. “El Fondo Milagro está funcionando bien”, aseguró.

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“Evidentemente lo tuvieron que montar muy rápido y es normal el tiempo que lleva, pues las cosas no pasan automáticamente, pero hay una excelente comunicación y un excelente trabajo en equipo, por lo que se están resolviendo los temas”, agregó.

A esto, además, se le añade la tarea que viene realizando la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), que se está encargando de los apoyos humanitarios, los cuales ya llegaron a la Alcaldía y poco a poco se están repartiendo.

Eder dejó en claro que una de las tareas principales es garantizar la transparencia de los recursos, por lo que se está informando de cualquier movimiento que se haga, por pequeño que sea.

“Yo como alcalde soy quien monitorea y da el visto bueno para cada pago o paso que se da, justamente para garantizar esa transparencia. la mejor muestra de esto es el ritmo con el que venimos trabajando”, complementó.