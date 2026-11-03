Abelardo De La Espriella radicó mensaje de urgencia para la Ley de Rescate Económico: este es el documento

El presidente Abelardo De La Espriella tomó una decisión sobre el proyecto de Ley de Rescate Económico que su Gobierno radicó en el Congreso.
En ese sentido envió este martes, 3 de noviembre, un mensaje de urgencia ante el Legislativo para que se dé celeridad al trámite del proyecto.
En el documento expresó el jefe de Estado: “La situación fiscal del país es crítica dado el nivel actual del déficit fiscal, que es consecuencia de un desbalance estructural entre ingresos y gastos, y de la deuda pública”.
“En este sentido, a pesar de que desde el 2019 los ingresos del Gobierno se han mantenido relativamente estables, el gasto se ha desbordado, diferencia que ha conducido a un aumento de la deuda pública a niveles históricamente altos y del déficit fiscal a niveles similares a sus máximos históricos, lo que requiere gestionar soluciones urgentes”, expresó De La Espriella.
También dejó de presente en el mensaje de urgencia: “Hoy Colombia destina 1 de cada 3 pesos recaudados con impuestos al pago de la deuda y, de no tomarse medidas en materia económica, se proyecta que para 2031 la cifra será 1 de cada 2 pesos, y en 2037 casi la totalidad de los ingresos tributarios tendrían que destinarse a honrar las obligaciones financieras”.
“En cualquier caso, es altamente probable que antes de llegar a ese punto se materialice una crisis fiscal con efectos sociales y económicos devastadores, repercutiendo principalmente en la calidad de vida de todos los ciudadanos”, anotó el mandatario.
Por último, se desprende del documento firmado por el presidente Abelardo De La Espriella: “En este sentido, el proyecto de ley busca principalmente ordenar las finanzas en un contexto en el que la reducción del Estado y del gasto público son las medidas más relevantes para lograr el ajuste fiscal, entendiendo que la solución no puede pasar por la creación de nuevos impuestos”.
“Es por eso que atacar el aumento desmedido del gasto es una necesidad apremiante, y el Estado colombiano será el primero en tomar decisiones de austeridad, dado que el presupuesto nacional es financiado con recursos de todos los colombianos”, recalcó.