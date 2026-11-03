Senado aprobó la Ley de Sometimiento, falta discusión en la Cámara

El Senado aprobó este martes, 3 de noviembre, la Ley de Sometimiento con 57 votos a favor y 24 en contra.

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Se trataba del día límite en el que se podía llevar a cabo ese proceso, cuando se debe dar la conciliación con la Cámara de Representantes una vez esa corporación logre aprobar el articulado. Luego de que prospere en la Cámara se deberá hacer una conciliación este miércoles. Si eso se logra, el proyecto pasará a sanción presidencial.

El articulado establece los lineamientos para que los grupos armados ilegales se puedan someter a la justicia. Además, se busca desmontar la paz total del gobierno del expresidente Gustavo Petro.

“Colombia necesita herramientas jurídicas eficaces para combatir y desmantelar las estructuras criminales, garantizar que quienes delinquen respondan ante la justicia, proteger a las víctimas y recuperar la seguridad de millones de familias”, aseguró el presidente del Senado, Honorio Henríquez.

El senador Hernán Cadavid, del Centro Democrático, coordinador ponente del proyecto, destacó que con la iniciativa se envía un mensaje a los colombianos de recuperación de la seguridad y la institucionalidad.

Para Cadavid el proyecto es “la base para proteger a las instituciones colombianas” más allá de la dejación de las armas. “Es sobre la base de reivindicar un asunto que para nosotros es superior: la Constitución. Más que un sometimiento a la ley, es un acogimiento a la Constitución”, dijo el senador.

La Ley de Sometimiento se debate en el Congreso. Foto: GUILLERMO TORRES REINA / SEMANA

Por su parte, la Cámara de Representantes también se encuentra debatiendo el articulado y ha avanzado en la jornada de este martes. En el caso de esta corporación fueron citados el lunes festivo para dar esa discusión, por la premura de los tiempos.

Se generó todo un debate porque supuestamente se habría votado dos veces la ponencia positiva del articulado, lo cual podría ser un vicio de trámite. El representante Daniel Briceño, del Centro Democrático, quien es el ponente del proyecto, negó que haya sido así.

“En Cámara de Representantes no ha habido ningún vicio. Claro, hubo una votación apresurada que se hizo”, afirmó el congresista.

“Ahí presenté como tal la ponencia que ya se había presentado en dos bloques, así que los que dicen que no hubo sustentación de la ponencia se equivocan porque sí hubo por más de 20 minutos en los que se realizó. Ese vicio como tal no existe”, agregó Briceño.

El proyecto establece las condiciones para que los grupos armados ilegales se desvinculen de sus actividades delincuenciales y se puedan someter a la justicia para recibir a cambio algunos beneficios.