Dicen cómo reaccionaría el petrismo si se aprueba la ley de sometimiento y se declara la “muerte” de la paz total: “Es lo único”

El Gobierno del presidente Abelardo De La Espriella trabaja a toda máquina con el objetivo de que el Congreso apruebe la Ley de Sometimiento, con la que busca establecer las reglas para que los grupos armados ilegales se entreguen a la justicia.

Si esto ocurre, se acabaría por completo la política de paz total que fue promovida como una de las principales banderas de la administración de Gustavo Petro.

Eimy Suárez, representante a la Cámara por Cambio Radical, habló en El Debate de SEMANA acerca de este tema y, entre otras cosas, dijo cómo debería ser la reacción del petrismo si esta iniciativa sale adelante.

Imagen referencia del Congreso de la República. Foto: Colprensa

“Yo creería que la reacción de un sector que siempre busca la paz, que esta es su mayor bandera junto con la reconciliación y las víctimas, debería sentirse agradecido de que un país no negocie con los criminales”, señaló.

En ese sentido, la congresista dejó en claro que, más allá de las posiciones políticas que se tengan, una iniciativa de este tipo tiene que evaluarse por los resultados que se obtengan.

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Por lo mismo, sostuvo que a lo que se le debe apuntar es a que haya menos violencia y reclutamiento. “La paz no es patrimonio político de ningún gobierno, tiene que ser una garantía para todos los colombianos”, expresó.

“Ellos deberían proteger que esto fuese así, deberían entender que, aun con las diferencias, lo que se busca es que Colombia avance, que el país deje esos momentos de guerra”, añadió.

“Si ellos piensan en la gente, deberían estar abiertos a que este tipo de políticas entren en vigencia y se puedan calificar”, agregó.

Suárez afirmó que este tema no se puede manejar a punta de promesas o discursos bonitos, sino que todo se tiene que medir con los resultados que se obtengan y sean analizados al detalle.

Presidente Abelardo De La Espriella Foto: Colprensa - Catalina Olaya

La congresista arremetió contra la paz total y aseguró que fue un verdadero fracaso, especialmente porque se les dieron muchas concesiones a los delincuentes.

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Ahora, según dijo, se tendrá un cambio con la iniciativa del Gobierno de De La Espriella, ya que el Estado no se sentará a negociar con los grupos armados.

Por su parte, Julio César Triana, representante a la Cámara por Cambio Radical, afirmó que si se aprueba esta Ley de Sometimiento se marcará la “muerte” definitiva de la paz total.

“Solo sirvió para tres cosas: duplicar el número de hombres en armas en todo el país, aumentar a 830 los municipios con presencia de grupos criminales y aumentar como nunca el reclutamiento de menores de edad”, aseveró.

Sobre la reacción del petrismo, Triana manifestó que este sector debe entender que se está pasando de darles beneficios a los delincuentes a someterlos a la justicia.

“Eso es lo único, es el único argumento que pueden esgrimir”, dijo.