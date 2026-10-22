Rodrigo Lara y el momento en que empacó sus cosas y se marchó, en pleno debate de Ley de Sometimiento

Rodrigo Lara, hasta el 21 de octubre ministro del Interior, cargo en el que duró desde el 7 de agosto, fue removido de su cargo. Así fue su reacción, al momento en que empacó sus cosas para salir a Palacio. Posteriormente, el presidente Abelardo De La Espriella anunciaba en X que el exprocurador Alejandro Ordóñez asumía su lugar.

“Agradezco al doctor Rodrigo Lara Restrepo por su servicio a Colombia. Doy la bienvenida al doctor Alejandro Ordóñez Maldonado, quien asumirá como nuevo ministro del Interior. Su experiencia, carácter y trayectoria serán fundamentales para afrontar los grandes desafíos de nuestra nación. Mientras se formaliza su posesión, el ministro de Justicia, Iván Cancino, asumirá temporalmente las funciones de esta cartera. Nuestro Gobierno continúa trabajando con determinación, firmeza y compromiso por el bienestar de todos los colombianos. ¡Firme por la Patria! ¡Que viva Cristo Rey!, escribió en X el mandatario.

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El ministro del Interior salió del cargo tras el error de procedimiento que condujo al hundimiento del presupuesto nacional para 2027. Rodrigo Lara dejó la cartera después de un error durante la votación en el Congreso para aprobar el presupuesto, que tendrá que ser promulgado vía decreto. Alejandro Ordóñez será el nuevo ministro.

Cuando se agotaba el plazo para discutir el presupuesto, el Congreso lo aprobó en respaldo al Gobierno de Abelardo De La Espriella. Pero, por error, ambas cámaras votaron proyectos distintos, lo que finalmente sepultó la decisión.

“Este presupuesto que vamos a decretar hoy es el presupuesto de la verdad, que sí incluye todos los gastos sociales y de funcionamiento del Estado”, declaró el vicepresidente José Manuel Restrepo.

La nueva versión de presupuesto mantiene el monto total de 634,9 billones de pesos, pero cambian algunas asignaciones de gasto. En el decreto del Gobierno desaparecen cerca de 950 millones de dólares adicionales para salud, así como subsidios de electricidad y gas y programas dirigidos a los ancianos.

“Por afanados y mediocres terminaron haciendo mal las cosas. En su desespero por aprobarle el presupuesto a Abelardo, pasaron por encima del procedimiento legislativo”, dijo la senadora Esmeralda Hernández, la primera en denunciar el error.

Según la senadora opositora Jennifer Pedraza, con el nuevo presupuesto también se pierde un artículo que obligaba al Gobierno a entregar informes trimestrales sobre el uso de recursos en la atención del devastador terremoto el 10 de agosto.

El texto discutido en el Congreso proyectaba un grave déficit fiscal para el próximo año de 9,4 % del PIB, similar al de Brasil, el más alto de Latinoamérica.

Lara será reemplazado por el exprocurador y actual embajador de Colombia ante la Organización de Estados Americanos, Alejandro Ordóñez. Mientras él toma posesión, las funciones serán asumidas por el ministro de Justicia, Iván Cancino, quien deberá sortear con varias tormentas en el Senado y en la Cámara de Representantes.

Lara, en estos meses, tuvo varias controversias. El primer hecho que levantó ampollas en el Ejecutivo fue la elección de Honorio Enríquez, del Centro Democrático, como presidente del Senado. La derrota de Alfredo Deluque, el candidato que recibió el visto bueno de la Casa de Nariño, marcó el inicio de su gestión.

El segundo acontecimiento fue la elección del contralor General de la República, pues no se logró unificar un aspirante y las bancadas quedaron en libertad. Esa jugada también fue agridulce para algunos sectores del Ejecutivo, aunque se defendió siempre la autonomía y separación de poderes.

El tercero fue la designación del capitán Germán Andrés Miranda como director nacional de Bomberos, pese a los graves indicios de presunta corrupción. Luego, por orden de Abelardo De La Espriella fue retirado del cargo el pasado 3 de octubre.

Posteriormente, la contratación del exmagistrado del Consejo Nacional Electoral (CNE), Altus Baquero como asesor jurídico de su despacho. Ese nombramiento, que alcanzó a tramitarse, fue criticado en la Casa de Nariño y se ordenó darle marcha atrás. Con el error en el trámite del presupuesto, el Ejecutivo anunció su salida.