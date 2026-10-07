Abelardo De La Espriella pidió echar para atrás un contrato de Altus Baquero, exmagistrado del CNE, en el Ministerio del Interior

El presidente Abelardo De La Espriella le solicitó al ministro del Interior, Rodrigo Lara, tumbar el contrato que se le dio a Altus Baquero, exmagistrado del Consejo Nacional Electoral (CNE), en esa cartera.

Se trata de un contrato de prestación de servicios avaluado en 60 millones de pesos, que se proyectó ejecutar por 91 días; es decir, el plan era que se extendiera hasta el próximo 31 de diciembre.

Exmagistrado del CNE Altus Baquero llega al Gobierno de Abelardo de la Espriella: estas serán sus funciones en el Ministerio del Interior

Fuentes cercanas al jefe de Estado manifestaron a SEMANA que hubo molestia por la contratación, que tenía como objetivo la asesoría jurídica del despacho de Lara en temas relacionados con seguridad, convivencia ciudadana y gobierno.