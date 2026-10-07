Política

Exmagistrado del CNE Altus Baquero llega al Gobierno de Abelardo de la Espriella: estas serán sus funciones en el Ministerio del Interior

El exmagistrado, quien participó en decisiones clave sobre Petro y Cepeda en el CNE, ahora se incorpora al equipo de asesores del ministro Rodrigo Lara.

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Redacción Semana
7 de octubre de 2026 a las 8:57 a. m.
Altus Alejandro Baquero magistrado del Consejo Nacional Electoral CNE
Altus Alejandro Baquero magistrado del Consejo Nacional Electoral CNE Foto: Guillermo Torres / Semana

El exmagistrado del Consejo Nacional Electoral (CNE) Altus Alejandro Baquero Rueda se sumó al Gobierno de Abelardo de la Espriella como asesor jurídico del despacho del ministro del Interior, Rodrigo Lara, en una vinculación contractual por 60 millones de pesos.

Baquero suscribió un contrato de prestación de servicios con el Ministerio del Interior por una vigencia de 91 días, para prestar asesoría técnica y jurídica al despacho del ministro en asuntos relacionados con seguridad, convivencia ciudadana y derecho administrativo.

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