Rigoberto Urán le envió particular mensaje a Nairo Quintana, luego de su retiro del ciclismo

El pasado fin de semana, Nairo Quintana tuvo su homenaje de despedida en el Giro de Emilia. Un grupo numeroso de ciclistas le hicieron calle de honor para enaltecer su carrera profesional y poner broche de oro a la que fue su última temporada.

El mensaje con el que Nairo Quintana se despidió del ciclismo profesional: dejó a Colombia conmovida

A Nairo le llegaron miles de mensajes en redes sociales, entre ellos el de Rigoberto Urán, quien publicó un video de ambos hecho con inteligencia artificial.

“Nairo Quintana bienvenido al mundo de los retirados, donde le sacamos el jugo a todo. Nos llaman para animar cualquier fiesta”, publicó el exciclista antioqueño.

En el video se le ve a ambos rapeando frente a un micrófono con una canción de los estadounidenses Quavo y Takeoff, titulada ‘Hotel Lobby’, muy famosa en redes sociales.

Nairo Quintana no tardó en responder a través de su cuenta oficial: “Tengo que afinar el paso, no se si seré del team guaro”, escribió el escalador del Movistar Team.

Fin a una era en el ciclismo colombiano

El retiro de Nairo Quintana, que se suma al de Rigoberto Urán, significa el final de una era gloriosa para el ciclismo colombiano. Ambos acostumbraron al país a estar en los podios de las carreras más importantes del mundo y se convirtieron en inspiración para los más jóvenes.

En una de sus últimas entrevistas antes de despedirse del profesionalismo, Nairo aseguró que ahora se dedicará a trabajar por las nuevas generaciones y le seguirá apostando al ciclismo como un deporte de orgullo para Colombia.

Cuando Nairo Quintana le confesó a Iván Duque la vivencia accidental de niño que lo llevó al profesionalismo

El futuro del ciclismo a nivel nacional queda en manos de nombres como Santiago Buitrago, Harold Tejada y Egan Bernal, aunque por detrás vienen otras promesas como Santiago Umba, Diego Pescador y Juan Felipe Rodríguez.

La principal tarea, según Nairo y Rigo, es apostarle a desarrollar ciclistas aptos para cualquier tipo de terreno y no solo en la montaña como solía ser anteriormente. En la categoría World Tour están triunfando aquellos corredores que son buenos tanto en la contrarreloj, como en la montaña e incluso se atreven a disputar los finales al esprint.

Nairo Quintana y Rigoberto Urán chocan las manos en el podio del Giro de Italia 2014 Foto: Getty Images

Otra despedida en el Gran Fondo de Cartagena

Mientras llega el momento de ver como aficionado la próxima temporada, Nairo Quintana tendrá otra tanda de homenajes este fin de semana en el Gran Fondo de Cartagena.

El colombiano ya se encuentra en la capital del departamento de Bolívar para compartir con los fanáticos y recibir más ovaciones antes de colgar la bicicleta.

Serán miles de ciclistas aficionados y semiprofesionales los que participarán del evento organizado por la empresa de Nairo. A partir de este viernes 9 de octubre comienzan a disputarse las diferentes pruebas y el gran final está programado para el próximo domingo 11 de octubre.