Joya de Selección Colombia rompió en llanto tras debutar contra Perú: no aguantó la emoción

Juan Manuel Rengifo, volante de 21 años, debutó oficialmente con la Selección Colombia. Fue el pasado martes 6 de otubre, en el amistoso donde La Tricolor venció 2-0 a Perú.

Carlos Antonio Vélez opinó sobre el triunfo de Colombia ante Perú: habló de Rengifo y Arcila

Palabras de Juan Rengifo que conmueven a Colombia tras su debut: recordó dónde estaba hace un año

Rengifo, que presta sus servicios en Atlético Nacional, ingresó para el segundo tiempo y dejó buenas sensaciones. El joven acabó siendo uno de los aplaudidos, por la prensa y los aficionados, luego del triunfo cafetero.

¡Así fue la primera pincelada de Juan Manuel Rengifo con Colombia! 👀🇨🇴 #futbol2026 https://t.co/IGYaYAn98b — Gol Caracol (@GolCaracol) October 7, 2026

Apenas culminó el juego, quedó una imagen para la historia: Juan Manuel Rengifo lloró en el césped del Nu Stadium de Miami, pues no aguantó la felicidad tras debutar con la Selección Colombia de mayores.

¡Vamos Tití!💚 Un sueño más... https://t.co/ki1RQgWX4T — Jorge Mario Rico (@jorgericoes) October 7, 2026

Juan Manuel Rengifo: “Soy un poco llorón”

Sobre el llanto que tuvo al final del partido, dijo: “No sé, siento que a veces soy un poco llorón. Siento que vivo mucho esto, el fútbol es mi vida, y siento que poder seguir cumpliendo sueños, desde mi debut en Nacional, mi primer gol, y ahora cumplir el sueño de vestir la camiseta de la Selección Colombia...”.

Sobre la misma línea, añadió: “Los compañeros, desde el primer día que llegué acá a la concentración, es un apoyo incondicional. Todos vamos al mismo objetivo, todos nos apoyamos”.

“Absoluta felicidad, absoluta satisfacción de que se hizo un buen trabajo. Por ayudar al equipo, por obtener la victoria que estábamos buscando, es una alegría para nosotros y para todo el país que nos apoya”, agregó Rengifo sobre el compromiso.

“Soy un poco llorón, el fútbol es mi vida y lo siento mucho”: Juan Manuel Rengifo habló de sus lágrimas tras su debut con la selección Colombia https://t.co/6h2llEHJGz — Diego Rueda (@diegonoticia) October 7, 2026

Carlos Antonio Vélez opinó sobre Juan Manuel Rengifo

Vélez, uno de los periodistas deportivos más reconocidos en Colombia, dejó su opinión luego del debut de Juan Manuel Rengifo en La Tricolor.

“Que a Rengifo no lo vayan a encasillar como un reemplazo de uno o de otro, porque es un jugador moderno”, señaló Vélez en Palabras Mayores de Win Sports.

“Rengifo hace unas cosas, pero no necesariamente tiene que hacer el pase del 10 que caminaba y pensaba; hoy ese pase lo hizo Richard Ríos. Rengifo entra a hacer lo que Rengifo sabe a hacer”, añadió.