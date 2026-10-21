Víctor de Currea-Lugo, ficha clave de Petro en el gobierno, reconoce que sí le pidió a Mancuso hablar contra Abelardo De La Espriella

Víctor de Currea-Lugo, hombre cercano a Gustavo Petro durante su gobierno, emitió un comunicado de prensa para responder por las graves revelaciones de SEMANA sobre el Pacto de Valledupar, una mesa de conversaciones de paz que sostuvo esa administración con jefes exparamilitares y donde se habría planteado la posibilidad de emitir una serie de declaraciones contra Abelardo De La Espriella, Álvaro Uribe y Germán Vargas Lleras.

De Currea-Lugo estuvo en esa mesa y, después de salir del Ejecutivo, buscó a Salvatore Mancuso, exlíder de las AUC, para que atendiera una entrevista contra el entonces candidato presidencial, Abelardo De La Espriella. El contenido de un mensaje y audio fue publicado por esta revista.

¿Quién es Víctor de Currea-Lugo, la ficha clave de Petro, que buscó a Mancuso para que declarara contra Abelardo De La Espriella?

El comunicado del hombre tiene 11 puntos. En los 9 primeros, resumió su paso por el Gobierno y el papel que desempeñó en las conversaciones de paz. Entre tantas cosas, allí indicó que no recibió “instrucciones del presidente Petro para obtener declaraciones contra Álvaro Uribe, Abelardo De La Espriella ni ninguna otra persona, ni realicé gestiones encaminadas a obtenerlas”. Sin embargo, esa versión sí la sostienen Angie Rodríguez, exdirectora del Departamento Administrativo de la Presidencia, y Mancuso.

Aclaró que en marzo de 2026 presentó su renuncia al cargo de asesor y que fue aceptada el 1 de abril. Después de ese período, fue que contactó a Salvatore Mancuso. Así lo relató en el comunicado: “El 23 de mayo y el 13 de junio contacté a Salvatore Mancuso por iniciativa exclusivamente personal, como periodista independiente, para solicitarle una entrevista destinada a mi página web”.

Víctor de Currea-Lugo y el chat con 10 preguntas que le mandó a Salvatore Mancuso: en todas mencionó a Abelardo De La Espriella

En ese mismo fragmento, el hombre indicó que su interés era formularle preguntas sobre De La Espriella, que para ese momento se disputa la segunda vuelta frente a Iván Cepeda: “Mi propósito era contribuir al debate público en el contexto electoral, y expresé abiertamente mi posición política y mi interés en que la entrevista tuviera repercusiones en ese debate”.

Frente al revuelo que generó el material revelado por SEMANA y los múltiples comentarios, declaró: “No tengo por qué ocultar mis convicciones políticas. Como ciudadano, tengo derecho a expresarlas y, como periodista, a investigar y procurar información de interés general. En ningún momento ofrecí a Mancuso dinero, beneficios, favores ni contraprestaciones de ninguna naturaleza, ni le solicité que mintiera, formulara acusaciones falsas o cometiera delito alguno. No recibí instrucciones del Gobierno ni coordiné esta iniciativa con funcionario alguno. Mancuso no volvió a responder a mis comunicaciones y la entrevista nunca se realizó”.