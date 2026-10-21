Exclusivo: SEMANA revela la prueba reina de cómo una ficha clave de Gustavo Petro intentó cambiar el rumbo de las elecciones usando a Salvatore Mancuso contra Abelardo De La Espriella

SEMANA revela en exclusiva la prueba reina de cómo un exasesor de Gustavo Petro intentó cambiar el rumbo de las elecciones presidenciales usando al exjefe paramilitar Salvatore Mancuso contra el entonces candidato Abelardo De La Espriella, hoy presidente de la República.

Se trata de un chat y un audio enviados a Mancuso por Víctor de Currea-Lugo, exasesor del Dapre. Si bien renunció al cargo en abril de 2026, SEMANA conoció, dentro de las bitácoras de entradas y salidas de la Presidencia, que ingresó a la Casa de Nariño en al menos dos ocasiones posteriores a su retiro.

El 13 y 15 de mayo de 2026 registra visitas a la Presidencia de la República, días antes de establecer contacto con Mancuso.

Además, De Currea-Lugo registra 518 entradas y 440 salidas a la Casa de Nariño desde el 7 de agosto de 2022 al 7 de agosto de 2026, siempre en calidad de “visitante”, que muestra que era una ficha clave del expresidente Gustavo Petro.

Antes de la segunda vuelta presidencial, el pasado 13 de junio, De Currea intentó contactar a Mancuso con el fin de que hablara en contra del entonces candidato presidencial, quien ganó en primera vuelta y punteaba en las encuestas de cara al 21 de junio. En ese momento, De La Espriella tenía mayor intención de voto que Iván Cepeda, el candidato del petrismo.

En la grabación, enviada a Mancuso por WhatsApp, De Currea le dijo al exjefe paramilitar que las elecciones estaban “reñidas” y aseguró que era posible que les clavaran el “puñal”.

“Con eso la posibilidad, hermano, de que los que lleguen, que antes ayudaron a construir la paz con ustedes, les claven el puñal, como hizo Uribe. Así como Uribe los extraditó, hermano”, le dijo De Currea a Mancuso, según el audio que conoció SEMANA.

Y continuó: “Yo siento que De La Espriella les va a hacer una señora putada para sacarlos del juego”.

Luego, De Currea comenzó a hablar sobre fenómenos de campañas presidenciales en las que se logró un repunte en la recta final a través de un “golpe de opinión”.

“Juan Manuel Santos, con el cuento de Juanpa, de la señora, generó una cosa tan viral que cambió las estadísticas y las encuestas días antes. Y en el caso de Rodolfo Hernández, hermano, él se suicidó cuando empezó a hablar de las putas y de la Virgen, y esas cosas, más lo del yate. Se necesita un golpe de opinión muy grande. Que sea significativo para que esto cambie”, expresó De Currea.

En ese momento viene uno de los apartes más comprometedores del audio en poder de SEMANA, cuando De Currea le dice a Mancuso: “Sin eso vamos a perder, hermano. Y yo creo… Bueno, con todo respeto, creo que tú tienes en la mano ese golpe de opinión. Las palabras tuyas, hermano, no son las palabras de un mamerto. No son las palabras de un hombre de izquierda. Tú ya has recuperado una… Digamos que se te escucha en el país”.

El exasesor de la Presidencia de Gustavo Petro le dijo a Mancuso que lo que dijera “podría ser determinante en las elecciones”.

“Por eso te invito, hermano, a que me des la entrevista. Si quieres, escoge las preguntas de las que te envié o hagamos otras preguntas, pero me parece que el mensaje tiene que ser claro. Si no, hermano, por lo menos, en mi caso, me voy para el exilio”, le dijo al exjefe paramilitar.

De Currea concluyó manifestándole a Mancuso que era clave que le echara “una mano”, dado que el candidato del petrismo, Iván Cepeda, iba abajo en las encuestas: “No a la izquierda, sino al país”.

La entrevista

Semanas antes de enviar el audio, De Currea contactó a Mancuso vía WhatsApp el 23 de mayo, a ocho días de la primera vuelta presidencial.

En el mensaje que conoció SEMANA, el exasesor de la Presidencia le pidió una entrevista a Mancuso para su página web con el fin de “ayudar en algo de cara a las elecciones”.

Chat de Víctor de Currea a Salvatore Mancuso. Foto: SEMANA

“Estimado Salvatore: ¿crees que tendría sentido hacerte una entrevista (para mi web) sobre De La Espriella? Si crees que es políticamente inconveniente no lo hacemos... Pero si crees que eso puede ayudar en algo de cara a las elecciones, déjamelo saber. Si te suena, te envío las preguntas y tú decides cuáles responder”, se lee en el mensaje.

Después, De Currea le envió diez preguntas a Mancuso sobre De La Espriella y su supuesto vínculo con paramilitares.

“Usted conoció a Abelardo De La Espriella durante los años de mayor expansión del paramilitarismo. ¿Cómo se produjo ese primer contacto y en qué contexto político o empresarial ocurrió?”, dice la primera pregunta, seguida por otras nueve en las que indaga sobre la relación del entonces candidato presidencial con este grupo.

Pregunta sobre una supuesta “relación política y social” cercana entre De La Espriella y las AUC, la participación del entonces candidato en espacios y reuniones relacionadas o incluso si sirvió de “intermediario, mensajero o facilitador” entre sectores políticos y las estructuras paramilitares.

“¿Qué tanto sabía él sobre el origen del dinero de algunos clientes o aliados que se movían en entornos cercanos al paramilitarismo? ¿Había conversaciones explícitas sobre eso o funcionaba más bien un pacto de silencio?”, era una de las preguntas, donde más bien, a través de una afirmación, se intentó inducir al entrevistado hacia una respuesta incriminatoria.

De Currea intentó incluir a De La Espriella entre quienes “ayudaron a darle legitimidad política al paramilitarismo” y pidió recordar “episodios concretos en los que Abelardo De La Espriella hubiera defendido intereses de personas vinculadas al paramilitarismo aún sabiendo quiénes eran y qué hacían”.

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“¿Existieron presiones, acuerdos o estrategias jurídicas para proteger patrimonios, testaferros o redes económicas relacionadas con estructuras paramilitares, y participó De la Espriella en alguno de esos procesos?”, preguntó De Currea.

Y tantearon, como en octubre de 2025, una declaración de Mancuso contra De La Espriella hablando sobre su relación con las AUC.

“Si hoy usted tuviera que declarar bajo juramento sobre la relación de Abelardo De La Espriella con personas o intereses asociados a las AUC, ¿qué estaría dispuesto a afirmar de manera concreta ante la justicia colombiana?”, se lee en el chat.

Como pregunta final, incluyó: “Cuando usted escucha hoy a De La Espriella presentarse como defensor de la institucionalidad y del orden democrático, ¿considera que esa imagen pública contradice cosas que usted conoció directamente sobre sus relaciones, silencios o actuaciones durante los años del paramilitarismo?”.

SEMANA contactó al exjefe paramilitar Salvatore Mancuso, quien confirmó haber recibido los mensajes de De Currea-Lugo.

En las últimas 24 horas, este medio ha intentado conocer la versión de De Currea, pero no ha respondido los mensajes.

Las comunicaciones de De Currea con Mancuso se dieron luego del fallido pacto de Valledupar en octubre de 2025, cuando el gobierno Petro intentó que 11 exjefes paramilitares declararan contra De La Espriella, el expresidente Álvaro Uribe y el exvicepresidente Germán Vargas Lleras.