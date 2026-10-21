Exparamilitares se pronuncian tras revelaciones del Pacto de Valledupar

Los exparamilitares que se sentaron a negociar con el gobierno de Gustavo Petro emitieron un comunicado público tras las más recientes revelaciones sobre el Pacto de Valledupar, el supuesto complot que se habría proyectado desde la Casa de Nariño para que los excomandantes afectaran la imagen de Abelardo De La Espriella, Álvaro Uribe y Germán Vargas Lleras.

Empezaron diciendo que el único documento que reconocen como auténtico, producto de las conclusiones de los encuentros con los delegados de Gustavo Petro, fue el publicado el 24 de octubre de 2025, de dos páginas: “Su contenido fue leído íntegramente durante un acto público por la entonces directora del Dapre, doctora Angie Lizeth Rodríguez Fajardo, en la ciudad de Valledupar, registrado en un video de 4 minutos y 3 segundos”.

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El comunicado conjunto, respaldado por los exintegrantes de las AUC y el entonces gobierno de Petro, formalizó el objetivo de lograr un cierre definitivo de su proceso de paz y un escenario de reconciliación social centrado en las víctimas.

La aclaración de los exparamilitares se dio después de que se conociera otro documento que, aparentemente, recogería polémicos acuerdos entre la Casa de Nariño y los excomandantes.

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En otro apartado del comunicado señalaron: “Rechazamos categóricamente el documento espurio difundido recientemente por algunos medios de comunicación, cuyo contenido no corresponde al comunicado auténtico del 24 de octubre de 2025″.

También afirmaron que consideran indispensable avanzar hacia el cierre jurídico definitivo del proceso de paz de Ralito con seguridad jurídica, reconocimiento de los compromisos cumplidos y pleno respeto por los derechos de las víctimas: “La reconciliación nacional requiere superar la incertidumbre jurídica y reconocer los avances alcanzados en el marco de este proceso”.

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Y concluyeron: “Reiteramos nuestro compromiso con la paz, la verdad, la justicia, la reparación a las víctimas, las garantías de no repetición, la reconciliación nacional, así como nuestra disposición de continuar colaborando con las autoridades judiciales competentes. Rechazamos cualquier intento de instrumentalizar políticamente este proceso y hacemos un llamado al respeto por la verdad documental y los derechos de las víctimas”.

El texto fue firmado por Juan Francisco Prada, Luis Eduardo Cifuentes, Rodrigo Pérez, Rodrigo Tovar, Carlos Mario Jiménez, Manuel de Jesús Piraban, Fredy Rendón, Hernán Giraldo, Edwar Cobo, Salvatore Mancuso y Héctor Buitrago.