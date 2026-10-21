Mary Luz Herrán reaccionó a señalamientos de Angie Rodríguez contra Petro y cuestionó sus decisiones: “Aún me llegan chismes”

Mary Luz Herrán, quien estuvo casada con el expresidente Gustavo Petro, reaccionó a las recientes declaraciones de Angie Rodríguez, exdirectora del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre), quien ha hecho una serie de señalamientos en los últimos días.

Laura Sarabia respondió a Angie Rodríguez por las graves acusaciones que hizo sobre ella y Petro: el expresidente reaccionó

En una de sus intervenciones más recientes, Rodríguez habló sobre la existencia de supuestos registros audiovisuales que, según afirmó, revelarían episodios de una vida de “excesos” del mandatario. Durante una entrevista con el periodista Daniel Samper Ospina, la exfuncionaria mencionó la presunta aparición de mujeres muy jóvenes en ese material y planteó la posibilidad de que algunas fueran menores de edad.

Las declaraciones generaron nuevas reacciones en el escenario político y mediático, en medio de la controversia que rodea a los señalamientos de la exdirectora del Dapre.

Rodríguez también aseguró que Laura Sarabia habría tenido acceso a las fotografías y los videos, y sostuvo que ese material presuntamente habría sido utilizado para ejercer presión sobre Petro cuando ocupaba la Presidencia.

Mary Luz Herrán no se quedó callada y cuestionó a Angie Rodríguez, precisamente por la gravedad de los señalamientos. En su cuenta de X defendió a su expareja y mencionó los años que estuvieron juntos.

“Esto sí es la tapa. ¡De no creer! No sé qué le está pasando a Angie, ¡pero qué barbaridad! Quienes me conocen saben que los 15 años en los que fui la compañera y esposa de Gustavo Petro me dan el derecho a decir que conozco de cerca muchas facetas de su vida. Por eso, de haber ocurrido algo semejante, seguramente me habría enterado hace tiempo. Aún me llegan chismes por ahí de pendejadas, del que hizo, no hizo… en fin. Durante 15 años fui su compañera y esposa”, explicó.

“Compartimos la guerrilla, la cárcel en la que estuve y, posteriormente, la legalidad, construyendo juntos una familia y un proceso político. En todo ese tiempo, nunca, jamás, vi ni escuché algo tan desagradable y de semejante bajeza. Ese hombre, como muchos saben, ha tenido problemas por su gusto por las mujeres. O mujeriego. Pero una cosa es eso y otra muy distinta es atribuirle hechos tan graves sin pruebas”, aseveró.

Mary Luz Herrán apuntó que usar como excusa un tema como este para exponer acusaciones de tal calado rebasa los límites, por lo que cuestionó las decisiones de Rodríguez y enfatizó que todo debe manejarse con base en la verdad.

“¡Increíble tanta calumnia! Las diferencias personales o políticas no pueden ser una excusa para lanzar acusaciones que afectan la dignidad y la reputación de una persona. Hay límites que no deberíamos cruzar. La verdad y el respeto deben estar siempre por encima de cualquier diferencia”, concluyó.