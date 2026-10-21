“La degradación del poder bajo Petro no tuvo límites. Las acusaciones de Angie Rodríguez son extremas”: le caen al expresidente

En una reciente entrevista, Angie Rodríguez, quien fue directora del Dapre durante el gobierno Petro, hizo un fuerte señalamiento contra el exjefe de Estado.

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“Él sí es una persona que consume sustancias ilícitas. Hay un polvito rosado que se llama tusi y él consumía eso, y no me puede decir mentirosa. Y no pueden salir a decirme que estoy loca y que la paciente psiquiátrica y que no. Hágase una prueba y demuestre al país que no es mentira. Los reto; hágase una prueba y demuestre que no, pero una prueba no en el laboratorio que ustedes quieran, una prueba en un laboratorio imparcial”, dijo Rodríguez en una entrevista en la cuenta en YouTube Hola Soy Danny.

Tras esas declaraciones de Rodríguez, quien llegó a ser muy cercana al expresidente Petro, la exsenadora María Fernanda Cabal le cayó al jefe de Estado.

“La degradación del poder bajo Petro no tuvo límites. Las acusaciones de Angie Rodríguez son extremas: consumo de drogas en Palacio, antes de los consejos de ministros. A Petro le pedimos que se sometiera a una prueba toxicológica en un laboratorio independiente, pero no lo hizo. Colombia merece conocer la verdad”, expresó Cabal en X este miércoles, 21 de octubre, tras lo dicho por la exdirectora del Dapre.

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En medio de esa entrevista, Rodríguez también reveló en qué momentos, supuestamente, el expresidente Petro consumía “sustancias ilícitas”.

“Sí lo hacía y lo hacía antes de salir a los consejos de ministros, y lo hacía en el baño de Palacio. Yo tenía que como salir a golpearle, decir: ‘Presidente, por favor, sí’. Y cuando yo lo veía así, a mí me daba tristeza y me daba dolor, y como que, claro, cuando yo digo, mal, mal, mal, porque creo que esas mujeres lo llevaron a ese mundo de las drogas para también aprovecharse y sacar provecho en los contratos”, agregó en Hola Soy Danny.