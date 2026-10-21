Exministro de Hacienda, Juan Camilo Restrepo, planteó salida para resolver la caída del Presupuesto General: “El enredo es enorme”

El Presupuesto General de la Nación aprobado esta semana en el Congreso, que le permitirá al Gobierno De La Espriella realizar las inversiones en distintos sectores del país, está en medio de una encrucijada jurídica porque uno de sus artículos no fue conciliado entre el Senado y la Cámara, como ordena la ley. Y aun así, la iniciativa fue aprobada por las mayorías. El escenario es complejo.

El ministro de Hacienda, Miguel Gómez, examina jurídicamente el siguiente paso porque hoy el presupuesto es ley, pero lo más probable es que sea demandado por el petrismo y opositores a De La Espriella ante la Corte Constitucional, y los magistrados lo tumben porque no se concilió la totalidad del contenido.

El ministro Miguel Gómez solicitó la aprobación urgente de $ 1,2 billones en subsidios eléctricos. Foto: Colprensa

El exministro de Hacienda, Juan Camilo Restrepo, quien conoce como pocos este sector en el país, planteó la salida jurídica a su juicio más razonable con la que el Gobierno podría salir del ‘chicharrón’ jurídico.

“El enredo del Presupuesto 2027 es enorme”, consideró Restrepo. “¿Cómo resolverlo?”, preguntó.

Juan Camilo Restrepo, exministro. Foto: JUAN SEBASTIAN CRÚZ

“Según la ley que regula el trámite presupuestal, este debe ser aprobado antes de la medianoche del 20 de octubre. Al tramo final llegaron dos textos diferentes: el aprobado por el Senado y el aprobado por la Cámara, que tenían diferencias. Se imponía entonces el incidente de conciliación (de los dos textos) antes de que terminara la noche del 20 de octubre, cosa que no se hizo”, recordó.

Así las cosas, “la única vía jurídica que está abierta es que el presupuesto original se apruebe por decreto, pues el país no puede quedarse sin presupuesto. Así lo dispone la ley”.

Luego, añadió: “Se podrá tramitar un presupuesto adicional en el que, con el espacio fiscal que ha abierto la perfilación de la deuda, se les dé entrada a las inversiones que preveía la famosa Resolución 65. Pero esto debe hacerse aparte y más adelante”.

Dijo que “insistir en que el presupuesto quedó aprobado por el Congreso abre el inmenso riesgo de que luego la Corte Constitucional lo declare inexequible”.

Remató: “La moraleja de todo esto: no por correr amanece más temprano”.

Y es que Diego González, secretario general del Senado, dejó constancia de que el artículo 65 del proyecto fue aprobado en la Plenaria del Senado sin proposiciones; mientras que una modificación habría sido incorporada posteriormente en la Cámara de Representantes.

En el documento, González explicó que impartió instrucciones a la Sección de Relatoría para remitir el enlace oficial con la totalidad de las proposiciones aprobadas por la Plenaria del Senado. Según precisó, en ese registro público no figura ninguna proposición aprobada relacionada con el artículo 65.

El funcionario también señaló que recibió información según la cual, durante el trámite en la Cámara de Representantes, ese mismo artículo habría sido aprobado con una proposición.

En la mañana de este miércoles, 21 de octubre, el ministro Miguel Gómez Martínez le dirá al país cuál será la ruta que adoptará el Gobierno para salvar el Presupuesto General 2027.