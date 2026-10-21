Secretario del Senado confirmó que artículo 65 del PGN de 2027 se aprobó con diferencias entre Senado y Cámara

Luego de que se desató la polémica por cuenta de la caída del presupuesto para 2027; Diego González, secretario general del Senado, dejó constancia de que el artículo 65 del proyecto fue aprobado en la plenaria del Senado sin proposiciones; mientras que, una modificación habría sido incorporada posteriormente en la Cámara de Representantes.

Por un vicio de trámite se cayó el Presupuesto General de la Nación, ¿qué viene ahora?

Secretaría general del Senado confirmó diferencias e el artículo 65 que se votó en Cámara y el que se votó en Senado. Foto: Semana

En el documento, González explicó que impartió instrucciones a la Sección de Relatoría para remitir el enlace oficial con la totalidad de las proposiciones aprobadas por la plenaria del Senado. Según precisó, en ese registro público no figura ninguna proposición aprobada relacionada con el artículo 65.

El funcionario también señaló que recibió información según la cual, durante el trámite en la Cámara de Representantes, ese mismo artículo habría sido aprobado con una proposición.

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Se aprobó el segundo bloque articulado Foto: Colprensa

La diferencia entre los textos aprobados por ambas corporaciones está en el centro de la controversia, pues la modificación en cuestión habría sido retirada durante la discusión en el Senado.

La constancia oficial refuerza los cuestionamientos sobre la conciliación del texto que no se hizo en las plenarias y abre interrogantes sobre la validez del procedimiento legislativo.

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Presupuesto general se cayó por un vicio de procedimiento en el artículo 65. Foto: Semana

La Secretaría General, sin embargo, defendió la actuación de la Mesa Directiva del Senado y sostuvo que, tras más de diez horas de debate, se garantizaron las condiciones de transparencia, rigurosidad y lealtad en el trámite.

Ante la discrepancia entre las versiones aprobadas por las dos cámaras, el hundimiento del proyecto de presupuesto es inminente, aunque sus consecuencias jurídicas deberán determinarse conforme a las reglas del procedimiento legislativo.

Julián Buitrago, director del DNP, junto a Miguel Gómez, ministro de Hacienda. Foto: @MinHacienda en X

De concretarse ese desenlace, el Gobierno del presidente Abelardo De La Espriella tendría que expedir el Presupuesto General de la Nación para 2027 mediante decreto, con fundamento en el texto aprobado en primer debate.