En el presupuesto aprobado por el Congreso para 2027 hay un punto que, si bien no es el más relevante ni ha recibido la atención de la opinión pública, resulta importante para un sector: los animales y las mascotas del país.

Presupuesto para 2027 fue aprobado por $634,9 billones tras más de 12 horas de discusión en el Congreso

La senadora Andrea Padilla, de la Alianza Verde, destacó que el Gobierno de Abelardo De La Espriella haya tenido la disposición de avalar un punto en el que se establece que se destinarán 26.500 millones de pesos a la esterilización de mascotas en el país.

“Histórico. Por primera vez en un presupuesto general de la nación se incluye el recurso, la plata para una acción concreta de protección animal. Gracias al respaldo del Gobierno y del Congreso logramos que se aprobaran 26.500 millones de pesos para iniciar la ejecución del programa nacional de esterilización, de manera que se está haciendo el milagro”, destacó la senadora Padilla.

La congresista compartió el documento firmado por el ministro de Hacienda, Miguel Gómez Martínez, en el que avala esta proposición, que hizo parte de una veintena de propuestas recibidas por el Gobierno. Sin embargo, alrededor de 80 iniciativas más fueron rechazadas.

“Inmensamente agradecidos con el Gobierno, con el Congreso, vamos para adelante”, dijo la senadora.

Padilla se refirió a la discusión que hay en el país sobre la sustitución de los vehículos de tracción animal. Mencionó que el Gobierno nacional se comprometió a implementar una alternativa que estará a cargo del Ministerio de Transporte.

“Gracias. Se hace historia por los animales. Gracias, hay que decirlo, al compromiso del Gobierno y del Congreso”, señaló Padilla.

El presupuesto fue aprobado en el Congreso. Foto: Cámara de Representantes

El presupuesto para 2027 fue aprobado por el Congreso en la madrugada de este martes. Los tres rubros principales del proyecto aprobado son 392,6 billones de pesos para funcionamiento, 155,4 billones para el servicio de la deuda y 87 billones para inversión. Al servicio de la deuda se le redujeron 8,3 billones de pesos, y parte de esos recursos se destinará al Fondo Milagro para atender la emergencia causada por el terremoto.

Otro de los puntos claves del texto aprobado es que se estableció que se le adicionarán 5 billones al sector salud para continuar con el Plan de Choque que ha implementado el Gobierno De La Espriella para solventar la crisis, especialmente de los medicamentos y las citas para los pacientes.

Además, se aprobó una adición de 3 billones de pesos para subsidiar la energía en el Caribe, otra de las crisis que mantiene en alerta al país, especialmente en esa región, ante la presencia del fenómeno de El Niño.